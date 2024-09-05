جيه بي مورجان: على الفيدرالي خفض الفائدة 50 نقطة أساس هذا الشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
إس آند بي 500 يتراجع للجلسة الثالثة عند الإغلاق مع ترقب تقرير الوظائف الشهري ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تنامي توقعات خفض الفائدة في أمريكا نمو التبادل التجاري بين قطر وفنلندا ليبلغ 112 مليون دولار العام الماضي
قال“مايكل فيرولي”، كبير خبراء الاقتصاد في بنك“جيه بي مورجان”، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم هذا الشهر.
وذكر“فيرولي” في مقابلة مع“سي إن بي سي” الخميس:“نعتقد أن هناك حجة قوية لضرورة عودتهم إلى منطقة الحياد – معدل الفائدة الذي لا يحفز النمو ولا يهدئ وتيرته – في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف أن أعلى نقطة في سياسة البنك المركزي المحايدة هي 4%، وذلك أقل بنحو 150 نقطة أساس من المستوى الحالي، متابعًا:“نعتقد أن هناك حجة جيدة لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة”.
وتابع:“إذا انتظرت حتى يعود التضخم بالفعل إلى 2%، فربما تنتظر لفترة أطول مما ينبغي، وبينما لا يزال التضخم أعلى قليلاً من الهدف، فمن المحتمل أن ترتفع البطالة عما يعتقدون أنه متسق مع حالة التوظيف الكامل”.
وفقًا لأداة“فيد ووتش”، يرى المتداولون احتمالية بنسبة 39% لخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مقابل احتمال قدره 61% لخفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108643066
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.