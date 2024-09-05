جيه بي مورجان: على الفيدرالي خفض الفائدة 50 نقطة أساس هذا الشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتإس آند بي 500 يتراجع للجلسة الثالثة عند الإغلاق مع ترقب تقرير الوظائف الشهري ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تنامي توقعات خفض الفائدة في أمريكا نمو التبادل التجاري بين قطر وفنلندا ليبلغ 112 مليون دولار العام الماضي

قال“مايكل فيرولي”، كبير خبراء الاقتصاد في بنك“جيه بي مورجان”، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم هذا الشهر.

وذكر“فيرولي” في مقابلة مع“سي إن بي سي” الخميس:“نعتقد أن هناك حجة قوية لضرورة عودتهم إلى منطقة الحياد – معدل الفائدة الذي لا يحفز النمو ولا يهدئ وتيرته – في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف أن أعلى نقطة في سياسة البنك المركزي المحايدة هي 4%، وذلك أقل بنحو 150 نقطة أساس من المستوى الحالي، متابعًا:“نعتقد أن هناك حجة جيدة لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة”.

وتابع:“إذا انتظرت حتى يعود التضخم بالفعل إلى 2%، فربما تنتظر لفترة أطول مما ينبغي، وبينما لا يزال التضخم أعلى قليلاً من الهدف، فمن المحتمل أن ترتفع البطالة عما يعتقدون أنه متسق مع حالة التوظيف الكامل”.

وفقًا لأداة“فيد ووتش”، يرى المتداولون احتمالية بنسبة 39% لخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مقابل احتمال قدره 61% لخفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر.

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