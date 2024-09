حملة تروج لإغاثة جنوب لبنان

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – يقوم بنك الغذاء اللبناني بتنظيم حملة لدعم العائلات في جنوب لبنان، الذين يواجهون ظروفاً تتمثل في عدم توفر الأمن والأمان وصعوبات مالية بسبب تداعيات النزاع بين الكيان الصهيوني وفلسطين. تجدر الإشارة إلى أن الحملة التي أطلق عليها اسم” قلبنا ينبض في الجنوب” كانت قد انطلقت منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، وهي مبادرة لإغاثة العائلات من خلال سلة من المواد الغذائية، تبلغ قيمة كل واحدة منها 20 دولار أمريكي، وهي كافية لإطعام 4 أشخاص لمدة أسبوع كامل.

يمكن للشركات الغذائية البرازيلية المهتمة في تقديم التبرعات أو حتى الافراد العاديين الذين يريدون تقديم المساعدة من خلال مساهمة مالية، التواصل مع المنظمة غير الحكومية أو تقديم التبرعات عن طريق الموقع الالكتروني لبنك الغذاء اللبناني. الجدير بالذكر بأن بنك الغذاء اللبناني قد تأسس في العام 2011 بمبادرة لرجال أعمال لبنانيين بهدف محاربة الجوع والحد من هدر الطعام في البلاد. وهو فرع من فروع شبكة بنوك الغذاء الإقليمية التي تتخذ من دبي، الامارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي جزء من الشبكة العالمية لبنوك الغذاء.

تعمل المنظمة على كامل التراب اللبناني، وقد أطلقت هذه الحملة نظراً للاحتياجات الملحة في جنوب لبنان. ووفقاً للمنظمة الانسانية الدولية، تشهد المنطقة نزوحاً لـ 100 ألف شخص، كلهم تقريباً ذوي قدرات وامكانيات محدودة أو معدومة لشراء الطعام. أشخاص آخرون لا يزالون في منازلهم خوفاً من فقدانها أو لأنهم لا يمتلكون القدرة على التحرك. ووفقاً للمنظمة الإنسانية الدولية، إن التفجيرات تدمر المنازل والبنية التحتية العامة والأراضي الزراعية وهناك صعوبة في الوصول إلى الاحتياجات الأساسية للإنسان كالغذاء والرعاية الصحية إضافة إلى فقدان الوظائف.

وجاء في التقرير السنوي لبنك الغذاء اللبناني للعام 2023:” وسط الفوضى والنزوح الناجمين عن العنف، حشد بنك الغذاء اللبناني بسرعة لتقديم الدعم الغذائي الضروري للعائلات المتضررة، مقدماً التضامن والأمان في الأوقات الصعبة، باسطاً اليد لأولئك الذي اختاروا البقاء في منازلهم على الرغم من حالة عدم الاستقرار السائدة، وقد أظهر بنك الغذاء اللبناني تعاطف وتسامح لا يتزعزعان مع المجتمعات التي تواجه المأساة”.

أعمال بنك الغذاء اللبناني

وفقاً لتقرير البنك في العام الماضي، قامت المنظمة بتقديم 374.610 سلة غذائية ومواد للاحتياجات الاساسية، كما قدمت 10.9 مليون وجبة لأفراد محتاجين، وتبرعت بـ 100 ألف دولار لمساعدة الاشخاص المتضررين من التفجيرات التي ضربت مرفأ بيروت، واشترت 1.286 طن من المنتجات الزراعية للمساعدة في الحفاظ على بقاء المزارعين في أرضيهم، إضافة إلى الترويج لفعاليات ونشاطات حول المرأة والمدارس تتعلق بالتمكين وغيرها من الأمور.

للمزيد من المعلومات:

بنك الغذاء اللبناني



...

هاتف: +961 1 510499

بنك الغذاء اللبناني

The post حملة تروج لإغاثة جنوب لبنان appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .