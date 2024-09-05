حملة تروج لإغاثة جنوب لبنان

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – يقوم بنك الغذاء اللبناني بتنظيم حملة لدعم العائلات في جنوب لبنان، الذين يواجهون ظروفاً تتمثل في عدم توفر الأمن والأمان وصعوبات مالية بسبب تداعيات النزاع بين الكيان الصهيوني وفلسطين. تجدر الإشارة إلى أن الحملة التي أطلق عليها اسم” قلبنا ينبض في الجنوب” كانت قد انطلقت منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، وهي مبادرة لإغاثة العائلات من خلال سلة من المواد الغذائية، تبلغ قيمة كل واحدة منها 20 دولار أمريكي، وهي كافية لإطعام 4 أشخاص لمدة أسبوع كامل.

يمكن للشركات الغذائية البرازيلية المهتمة في تقديم التبرعات أو حتى الافراد العاديين الذين يريدون تقديم المساعدة من خلال مساهمة مالية، التواصل مع المنظمة غير الحكومية أو تقديم التبرعات عن طريق الموقع الالكتروني لبنك الغذاء اللبناني. الجدير بالذكر بأن بنك الغذاء اللبناني قد تأسس في العام 2011 بمبادرة لرجال أعمال لبنانيين بهدف محاربة الجوع والحد من هدر الطعام في البلاد. وهو فرع من فروع شبكة بنوك الغذاء الإقليمية التي تتخذ من دبي، الامارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي جزء من الشبكة العالمية لبنوك الغذاء.

تعمل المنظمة على كامل التراب اللبناني، وقد أطلقت هذه الحملة نظراً للاحتياجات الملحة في جنوب لبنان. ووفقاً للمنظمة الانسانية الدولية، تشهد المنطقة نزوحاً لـ 100 ألف شخص، كلهم تقريباً ذوي قدرات وامكانيات محدودة أو معدومة لشراء الطعام. أشخاص آخرون لا يزالون في منازلهم خوفاً من فقدانها أو لأنهم لا يمتلكون القدرة على التحرك. ووفقاً للمنظمة الإنسانية الدولية، إن التفجيرات تدمر المنازل والبنية التحتية العامة والأراضي الزراعية وهناك صعوبة في الوصول إلى الاحتياجات الأساسية للإنسان كالغذاء والرعاية الصحية إضافة إلى فقدان الوظائف.

وجاء في التقرير السنوي لبنك الغذاء اللبناني للعام 2023:” وسط الفوضى والنزوح الناجمين عن العنف، حشد بنك الغذاء اللبناني بسرعة لتقديم الدعم الغذائي الضروري للعائلات المتضررة، مقدماً التضامن والأمان في الأوقات الصعبة، باسطاً اليد لأولئك الذي اختاروا البقاء في منازلهم على الرغم من حالة عدم الاستقرار السائدة، وقد أظهر بنك الغذاء اللبناني تعاطف وتسامح لا يتزعزعان مع المجتمعات التي تواجه المأساة”.

أعمال بنك الغذاء اللبناني

وفقاً لتقرير البنك في العام الماضي، قامت المنظمة بتقديم 374.610 سلة غذائية ومواد للاحتياجات الاساسية، كما قدمت 10.9 مليون وجبة لأفراد محتاجين، وتبرعت بـ 100 ألف دولار لمساعدة الاشخاص المتضررين من التفجيرات التي ضربت مرفأ بيروت، واشترت 1.286 طن من المنتجات الزراعية للمساعدة في الحفاظ على بقاء المزارعين في أرضيهم، إضافة إلى الترويج لفعاليات ونشاطات حول المرأة والمدارس تتعلق بالتمكين وغيرها من الأمور.

للمزيد من المعلومات:

بنك الغذاء اللبناني



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هاتف: +961 1 510499

بنك الغذاء اللبناني

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