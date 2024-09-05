مشروع للبحرية البرازيلية يحظى باستثمار عربي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أعلنت كل من مجموعة Edge للدفاع والبحرية البرازيلية يوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر عن شراكة لإتمام عملية التطوير الكاملة للصاروخ الوطني المضاد للسفن (Mansup) في الوقت المناسب لدمج فئة جديدة من الفرقاطات (وهي نوع من انواع السفن الحربية السريعة) بحلول نهاية عام 2025. حيث تم الاحتفال بالتوقيع على هذه الاتفاقية في مقر مجموعة Edge في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووفقاً لهذه الاتفاقية فإن كل من مجموعة Edge وشركة SIATT (وهي شركة برازيلية في قطاع الدفاع كانت المجموعة العربية قد اشترتها) ستقومان بتوريد الموارد الضرورية من أجل تطوير التسلح الذي يشهد تجارب جارية بالفعل. كما تنص الاتفاقية على أن مجموعة Edge ستكون قادرة على استخدام تكنولوجيا البيانات التقنية لـ Mansup من أجل تطوير نموذج جديد من هذه الصواريخ يعرف باسم Mansup-ER. وبينما يبلغ المدى التقريبي لصاروخ Mansup 70 كم، فإن مدى النموذج ER من الممكن أن يصل إلى 200 كم.

من المفترض لهذه الشراكة مع المجموعة العربية ان تخلق فرص عمل.

وأكد المدير المالي لـ Edge Group رودريغو توريس في بيان للمجموعة بأن الشراكة بالتعاون مع شركة SIATT تعززان من القطاعات الدفاعية البرازيلية والإماراتية، وأضاف بأن هذه الاتفاقية ستؤدي إلى تأسيس مصانع وبالتالي توفير فرص عمل. كما أكد قائلاً:“نحن متحمسون جداّ لتطوير تعاوننا مع كل من البحرية البرازيلية والبحرية الإماراتية، بينما نقوم بتوسيع عائلة منظوماتنا الصاروخية وتعزيز التحول داخل الصناعة الدفاعية”.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية تطوير هذا الصاروخ تتم في البرازيل حيث سينضم إلى عائلة جديدة من السفن المرافقة التابعة للبحرية. وسيتم استخدام السفن الحربية التابعة لعائلة Tamandaré للدفاع عن السواحل البرازيلية، كما يمكنها القيام بمهمات إنقاذيه ومحاربة القرصنة والصيد غير القانوني. ومن المتوقع أن تدخل السفينة الأولى من أصل أربع سفن والتي يطلق عليها اسم Tamandaré حيز التشغيل في العام 2025. أما الفرقاطات الأخرى في هذه العائلة فهي قيد التصنيع في مقر لبناء السفن في مدينة إيتاجايي في ولاية سانتا كاتارينا حيث من المتوقع تسليمها بحلول العام 2029.

Edge Group

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