تغيير هوية «حديد الإمارات أركان» إلى «إمستيل»

أعلنت شركة حديد الإمارات أركان، أمس، تغيير هويتها المؤسسية إلى مجموعة ((إمستيل)) (EMSTEEL)، في إطار استراتيجيتها لتصدر مشهد التحول الصناعي المستدام، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وتم إطلاق الهوية الجديدة والنموذج التشغيلي للمجموعة، خلال حفل رسمي في العاصمة أبوظبي، بحضور أكثر من 400 مسؤول وخبير وضيف من عملاء الشركة وشركائها وموظفيها.

وتجسد الهوية البصرية الجديدة للمجموعة، عملية الدمج بين شركتي ((حديد الإمارات)) و((أركان لمواد البناء))، الذي تم في عام 2021، ونجم عنه إطلاق أكبر شركة للحديد ومواد البناء في الإمارات، بقيمة أصول إجمالية تبلغ 13 مليار درهم. وتسهم مجموعة ((إمستيل)) في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة ((مشروع 300 مليار))، حيث تبلغ حصتها من حجم النشاط الصناعي في أبوظبي 11%، وفي سوق الحديد بالإمارات 60%.

التوسع والنمو

وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل، في تصريح على هامش حفل الإطلاق، أن الإعلان عن الهوية الجديدة يشكل علامةً مهمة في مسيرة المجموعة، وتعكس الخطوة خططنا المستقبلية الطموحة للتوسع والنمو وتحقيق التحول الرقمي، كما تمثل التزامنا بتوفير المنتجات والخدمات والحلول لبناء عالم أفضل، وإطلاق معايير عالمية للاستدامة من خلال تطوير سلسلة توريد منخفضة الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع شركائنا.

وأضاف الرميثي: نلتزم في مجموعة ((إمستيل)) بقيادة جهود إزالة الكربون في القطاع بما يدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث وصل استخدامنا لمصادر الطاقة النظيفة إلى 80%، كما أننا أول شركة لصناعة الحديد في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها الكربونية، لتصبح 45% أقل من الشركات المنافسة.

وأكد الرميثي أن مجموعة ((إمستيل)) تدير 16 مصنعاً متطوراً، بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تصل إلى 3.5 ملايين طن من الحديد، و4.6 ملايين طن من الأسمنت. وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة، حيث تمثل أسواق التصدير نحو 30% من إجمالي مبيعات المجموعة

وأكد سعيد الغافري الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات– في تصريحات لـ((البيان))ـ أن الهوية الجديدة تعكس الرؤية المستقبلية للمجموعة والتركيز على الابتكار والاهتمام بالاستدامة الهوية الجديدة تساعد المجموعة في التوسع بالخطط المستقبلية، مشيراً إلى أن المجموعة رائدة في المجال الصناعي المستدام وتلتزم بدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، حيث وصل استخدام المجموعة لمصادر الطاقة النظيفة إلى 80%.