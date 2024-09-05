أحمد الزعابي رئيساً لاتحاد غرف الإمارات للدورة 2024 ـ 2027

اختار مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات أحمد الزعابي رئيس غرفة أبوظبي رئيساً، وعبد الله العويس رئيس غرفة الشارقة نائباً للرئيس للدورة الجديدة 2024 ـ 2027. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ107 لمجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات الذي عقد بمقر غرفة أبوظبي أمس بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي دولة للتجارة الخارجية.

ونال الاختيار تأييد ومباركة كافة أعضاء مجلس الإدارة. ولعب الاتحاد منذ تأسيسه أدواراً مهمة في خدمة قطاع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز علاقات دولة الإمارات مع الشركاء التجاريين حول العالم.