13 ألف رحلة لـ «ويز إير» في 8 أشهر

أعلنت ويز إير، افتتاح المسار الأول لطائراتها الجديدة طراز A321XLR بعيدة المدى، كما أعلنت تسيير رحلة يومية مباشرة بين مدينة ميلان وأبوظبي، اعتباراً من 2 يونيو 2025.

وأكدت تمارا فالوا رئيس القسم التجاري في ويز إير أبوظبي – في تصريحات للصحافيين، خلال إحاطة إعلامية بمطار زايد الدولي، أن ويز إير أبوظبي، تضم أسطولاً مكوناً من 12 طائرة، وتسير رحلات إلى 30 وجهة في 22 دولة، مشيرة إلى أن الحصة السوقية للشركة في إمارة أبوظبي، تصل إلى 12 %.

وأضافت أن ويز إير أبوظبي، سجلت 13 ألف رحلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بنسبة نمو 33 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نقلت الشركة أكثر من 2.3 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو 40 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نقلت متوسط 280 ألف مسافر شهرياً.

وقالت إن ويز إير أبوظبي، هي ثاني أكبر شركة طيران من حيث سعة المقاعد في أبوظبي، مشيرة إلى أن الشركة سجلت متوسط إشغال 85 % لرحلاتها خلال 8 أشهر، بينما سجلت أكثر من 90 % متوسط إشغال في الموسم الصيفي.

وأضافت رئيس القسم التجاري في شركة ويز إير أبوظبي، أن ويز إير أبوظبي تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 30 %، كما تخطط لإطلاق وجهتين مع نهاية العام الجاري، وهي كلوج في إقليم ترانسيلفانيا، وتشيسناو عاصمة مولدوفا.

وقالت تمارا فالوا: ((نعلن اليوم عن الوجهة الأولى لطائرة A321XLR، الطائرة الأكثر كفاءة من حيث التكلفة في فئتها. ويؤكد الإعلان عن تسيير طائرة A321XLR إلى مطار زايد الدولي، التزامنا بترسيخ العلاقات بين الثقافات والدول في مختلف القارات)).

وقالت ناتالي جونجما نائبة رئيس تطوير الطيران في مطارات أبوظبي: ((تسيير طائرة A321XLR على هذا المسار، أمرٌ جدير بالثناء. وتستغرق الرحلة على المسار الجديد حوالي 6 ساعات على متن طائرات A321XLR، التي تتسع لحوالي 239 مسافراً. ويعتبر هذا المسار بداية لعدة مسارات جديدة، سيتم فيها استخدام هذه الطائرات بعيدة المدى، التي تتميز بمدى يتراوح بين 4,700 و8,700 كيلومتر، إلى جانب كفاءة استهلاكها للوقود)).