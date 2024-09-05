استثمار مكثف لطيران الإمارات في أحدث الأنظمة والتقنيات

عززت الإمارات ريادتها عالمياً، من خلال التزامها بالاستثمار المكثف بأحدث الأنظمة والتقنيات في الصناعة، للارتقاء بتجربة السفر وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة والحد من الوقود والانبعاثات.

ويمثل برنامج ((جي ئي فلايت بالس)) نموذجاً لريادة طيران الإمارات في اعتماد التقنيات، التي ترتقي بصناعة الطيران إلى آفاق جديدة، فقد كانت الناقلة أول شركة طيران في العالم تنشر هذا التطبيق التحليلي، الذي يوفر بيانات تشغيلية حيوية تتعلق بأداء السلامة وكفاءة الوقود لرحلات الطيران على مجتمع طياريها، الذي يضم أكثر من 4000 طيار.

ويستخدم جميع طياري الناقلة برنامج FlightPulse، للحصول على بيانات تشغيلية حيوية تتعلق بأداء السلامة وكفاءة الوقود في كل رحلات طيران الإمارات البالغ عددها 470 رحلة مغادرة في كل يوم، ليصبح بذلك إحدى الأدوات الرئيسية التي تدعم مبادرات طيران الإمارات، للحد من الوقود والانبعاثات، بالإضافة إلى تحسين مقاييس السلامة الرئيسية.

وبدأت طيران الإمارات مشروع FlightPulse في 2021، بالتعاون الوثيق مع جنرال إلكتريك، حيث تمت لتخصيص البرنامج وتحسينه لتلبية متطلبات الناقلة، وتم تعديل التطبيق، بحيث يغطي أربعة مجالات رئيسية هي: كفاءة الوقود، مقاييس السلامة، البيانات والتحليلات التشغيلية، والأبحاث المصحوبة برؤى وإحصاءات لكل مسار على شبكة طيران الإمارات. ورغم أن شركات طيران أخرى تستخدم هذه الأداة، إلا أن طيران الإمارات كانت أول ناقلة تنشرها على مجتمع الطيارين، مما يجعلهم متصلين بمجموعة كبيرة من البيانات التاريخية الخاصة بالناقلة، والفردية في مكان واحد.

كما طورت طيران الإمارات وجنرال إلكتريك لوحة تحكم مخصصة بمؤشرات أداء رئيسية محددة، وتحليل مصمم خصيصاً لمتطلبات الناقلة ومتوسطاتها التشغيلية، كما يتيح البرنامج إعادة عرض صور واقعية مخصصة لمحاكاة الرحلات بالكامل، وعرض الإجراءات التشغيلية، التي نفذها الطيارون بالترتيب المتسلسل لمسار رحلاتهم، بما يتوافق مع تجربة قمرة القيادة الخاصة بهم.

وقال الكابتن حسن الحمادي، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات الجوية: ((ساعد برنامج FlightPulse في وضع البيانات في أيدي طيارينا وفرق عمليات الطيران، مما جعلهم أكثر تواصلاً، وبشكل يسهم في تعزيز العمليات ومستويات السلامة والكفاءة في استهلاك الوقود، حيث يوفر لهم بيانات حيوية، تتيح لهم تحسين أدائهم، ويزودهم أيضاً بالأدوات اللازمة عند اتخاذ القرارات التشغيلية المستقبلية، وقد شهدنا تحسناً ملحوظاً في مستويات الكفاءة باستهلاك الوقود، ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى المتعلقة بالتشغيل والسلامة، وسنواصل دفع هذه التكنولوجيا إلى الأمام، وتعزيزها بشكل أكبر في إطار التزامنا بالتطوير المستمر.

وقال الكابتن عبدالله الحمادي، قبطان على أسطول طائرات A380: ((يقدم لنا FlightPulse إحصاءات وبيانات الأداء عن أي من رحلاتنا السابقة، ما يسمح لنا باكتشاف مجالات جديدة لتحسين العمليات والكفاءة، وأضيفت مؤخراً ميزة جديدة لما قبل الرحلة، تسمح لي بالتحقق من البيانات على مدار التسعين يوماً الماضية لقطاع أو مطار معين سأسافر إليه، بما في ذلك بيانات مثل المدرج الذي يتوقع أن أستخدمه، وما إذا كانت هناك أي أنماط تأخير، وهي معلومات قيمة تدعم استعداداتي)).