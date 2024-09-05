برنامج «ورشة المواهب» في دبي يؤهل 12 مصمماً في قطاع صناعة المجوهرات

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج ((ورشة المواهب))، الذي تنظمه بالتعاون مع ((ليكول)) الشرق الأوسط، مدرسة فنون صياغة المجوهرات بدعم من ((فان كليف أند آربلز))، بهدف توسيع آفاق المبدعين وأصحاب المواهب وصقل خبراتهم في صناعة المجوهرات، وإثراء معارفهم في هذا المجال، ويأتي البرنامج في سياق جهود ((دبي للثقافة)) الهادفة إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويستند البرنامج الذي يستمر حتى 30 نوفمبر المقبل، إلى ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، وفن تقنيات صناعة المجوهرات. وتسعى ((دبي للثقافة)) من خلاله إلى تطوير مهارات 12 مصمماً إماراتياً، سيشاركون في سلسلة من الدورات وورش العمل التي ستُعقد في مقر ((ليكول)) الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم. وخلالها سيتعرف المشاركون على الطرق الحرفية والأدوات اللازمة في صناعة المجوهرات بتوجيه من أساتذتهم.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة))، أن دبي نجحت بفضل رؤاها المتفردة في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للتصميم، وتمكنت من استقطاب الكوادر الشابة المتميزة في هذا المجال، لافتاً إلى أن برنامج ((ورشة المواهب)) يجسد التزامات الهيئة ومسؤولياتها الثقافية الرامية إلى دعم وتمكين المصممين ورواد الأعمال المواطنين، وتحفيزهم على إطلاق العنان لمواهبهم والمشاركة في إثراء المشهد الإبداعي في الإمارة.

وقال: يمثل برنامج ((ورشة المواهب)) ثمرة التعاون والشراكة بين الهيئة و((ليكول)) الشرق الأوسط، ونسعى من خلاله إلى نشر ثقافة المجوهرات وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وإيجاد منصة تعليمية نموذجية قادرة على رفد قطاع تصميم المجوهرات والأحجار الكريمة بدماء جديدة.

من جانبها، صرحت صوفي كلوديل، مديرة ليكول الشرق الأوسط، بأن برنامج ((ورشة المواهب)) هو أكثر من مجرد تجربة تعليمية، إنه منصة للاكتشاف والابتكار وتبادل الثقافات، حيث يعمل على تنمية الإمكانات الإبداعية. هذه المبادرة تهدف إلى بناء جسور بين الثقافات، وحوارات بين مختلف التخصصات الفنية، وتعزيز الإبداع، ودعم الجيل القادم من المواهب الإماراتية.