المجمع الثقافي في أبوظبي.. برنامج حافل بالفعاليات الفنية

يواصل المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تقديم برنامجه الحافل بالأنشطة على مدار العام، بدءاً من المعارض والعروض الأدائية والحوارات والجولات، وورش العمل، والفعاليات، وصولاً إلى برامج الإقامة الفنية وبرامج الإرشاد المصحوبة بمجموعة متنوعة من النشاطات التعليمية في مكتبة أبوظبي للأطفال، والتي تهدف جميعها إلى دعم ورعاية الفنانين والمبدعين. ويطلق المجمع الثقافي للفنانة زينب سديرة بعنوان ((طريقة للبقاء، طريقة للحياة..)) في 3 أكتوبر المقبل، ويستمر حتى 8 مارس المقبل.

وفي ردهة المجمع الثقافي يعرض العمل الفني ((الأحلام ليس لها عنوان))، وهو عبارة عن صندوق ضخم، يتضمن شاشة سينمائية تعرض الفيلم، الذي يحمل الاسم نفسه.

وفي نوفمبر سيقام معرض ((الحرف الإماراتية))، وهو معرض تفاعلي يسلط الضوء على الحرف التقليدية المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومخصص للأطفال الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً.

يحفل برنامج المجمع الثقافي بالموسيقى النابضة بالحياة، والعروض الراقصة والمسرحية، ابتداء من سبتمبر ولغاية ديسمبر، ويقدم في 6 سبتمبر عرضاً ثقافياً ضخماً يجمع بين الموسيقى والعروض الراقصة، والفنون الأكروباتية، بالشراكة مع المركز الثقافي الصيني، بعنوان ((أمسية للذكرى تحت القمر: الصين الثقافية هنان الساحرة))، مستعرضاً الفنون الثقافية الصينية الغنية بأصالتها الفريدة، والعادات الفلكلورية لإقليم هونان.

كما يقدم فيسنتي أميغو، أحد أشهر عازفي غيتار الفلامنكو المعاصر الحائز جوائز جرامي، حفله المنتظر في المجمع الثقافي يوم 8 سبتمبر الجاري، حيث يطلق ألبومه الجديد بعنوان Andenes del Tiempo للمرة الأولى في العالم العربي. وفي إطار دعم المجمع الثقافي المستمر للإنتاجات المسرحية الإماراتية يقدم المجمع العمل المسرحي الإماراتي، الذي يحمل عنوان ((احتراق شمعة))، وذلك يوم 20 سبتمبر الجاري.