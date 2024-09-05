80 عملاً لرموز الفن العربي المعاصر في «جذور وحداثة» بالشارقة

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، ((جذور وحداثة: الفن العربي المعاصر في منطقة البحر المتوسط))، الذي يقام خلال الفترة من 18 سبتمبر الجاري حتى 24 نوفمبر المقبل في متحف الشارقة للفنون، ويضم أكثر من 80 عملاً فنياً، ويشمل الرسم والنحت والفن المختلط.

ويقدم معرض ((جذور وحداثة)) للزوار أعمالاً فنية من المجموعات الدائمة للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، بما في ذلك أعمال لفنانين بارزين مثل صليبا الدويهي من لبنان، وفاتح المدرس من سوريا، ومحمد مليحي من المغرب، وسليمان منصور من فلسطين، حيث تعكس الأعمال المعروضة التغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية العميقة، التي شكلت مشهد الفن العربي المعاصر في منطقة البحر المتوسط.

وقالت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: ((يسعدنا أن نقدم هذا المعرض الرائد، الذي يعد ثمرة للتعاون الأول من نوعه، والذي يؤكد التزامنا بتعزيز التبادل الثقافي، وتسليط الضوء على التراث الفني الغني لمنطقة البحر المتوسط العربية)).

وأضافت: من خلال هذا التعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة نهدف إلى تقديم فهم أعمق لزوارنا للفن المعاصر في المنطقة، وجذوره المتأصلة في التقاليد.

وأشارت إلى أن الزوار على موعد مع مجموعة أعمال فنية فريدة، تمزج بين التأثيرات التقليدية والتقنيات الحديثة)). بدوره قال الدكتور خالد خريس، مدير عام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة إن ((جذور وحداثة)) معرض من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، ويمثل أعمالاً فنية تشكيلية لأهم رموز الفن العربي المعاصر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا، حيث يعكس المعرض التنوع والوحدة، ومحاولات البحث عن الهوية الفنية والمعاصرة.