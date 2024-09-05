انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات غداً

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات اجتماعها العادي الثاني للسنة المالية 2023، لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، وذلك صباح يوم غد السبت، عبر المنصة الإلكترونية لوزارة تنمية المجتمع.

وتعد هذه الانتخابات عاملاً مهماً في مسيرة الاتحاد الثقافية، وتتيح الفرصة للراغبين من أعضاء الاتحاد في الانضمام إلى مجلس الإدارة الجديد، للمشاركة الفاعلة في تطوير الحركة الأدبية والثقافية في الدولة وتعزيز الرؤية المستقبلية للاتحاد على المستويين المحلي والخارجي.

ووفق جدول الأعمال الذي ذكره الاتحاد، سيتضمن الاجتماع عدداً من الأعمال المهمة منها الاطلاع على محضر الجمعية العمومية السابق والتصديق عليه، الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الاتحاد للعام 2023، واعتماد مشروع الميزانية للعام 2024 ومناقشة الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما سيتم اختيار المحاسب القانوني للعام 2024 وتحديد مكافأته، إضافة إلى انتخاب مجلس الإدارة الجديد، وبحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء وما يستجد من أعمال أخرى.

الجدير بالذكر أنه قد تم تأجيل انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات التي كان مقرراً انعقادها بتاريخ 24 أغسطس 2024 في مقر الاتحاد بقناة القصباء في الشارقة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.