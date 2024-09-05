أسبوع دبي للموضة.. أناقة معاصرة بلمسات كلاسيكية

يواصل أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة، والذي ينظّمه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، إلهام نخبة كبيرة من قادة الفكر وصنّاع القرار والمؤثرين وعشّاق الأزياء والموضة، عبر تقديم عروض آسرة وتشكيلات ملهمة، تحدّد أبرز توجّهات الموضة خلال المواسم المقبلة. وشهد اليوم الرابع من الحدث، تقديم مجموعة من العروض لأبرز العلامات في العالم، وجلسات ملهمة وثرية.

واستقطبت النسخة الثالثة من سلسلة الجلسات الحوارية ((Threads Talks))، التي تنظمّها منصّة ((إنستغرام))، نخبة من أبرز قادة القطاع، لمناقشة مستقبل الموضة في المنطقة.

وكانت هذه النسخة فرصة مميزة للقاء الجهات الراغبة بالشراء، وقادة الفكر الرقمي، وخبراء قطاعات الموضة والإبداع، لإطلاق حوارات ملهمة حول مجموعة متنوّعة من المواضيع ذات الصلة بالقطاع، مثل الأساليب الناشئة للبيع بالتجزئة، وكيفية استقطاب المستهلكين في عالم اليوم الرقمي، وأثر السرد القصصي في ترسيخ مكانة منطقة الشرق الأوسط على الساحة العالمية.

وقدّمت علامة الأزياء ((Riva)) الشهيرة في منطقة الخليج، مجموعتها لخريف وشتاء 2024، والتي تميّزت باستخدامها للأقمشة الفاخرة ذات الملمس الناعم، من الجلد والشمواه إلى الأورجانزا والدنيم.

وتراوحت الألوان المختارة لهذه المجموعة، التي تميّزت بتفاصيلها الدقيقة، مثل الاستخدام البارز للثنيات والتطريز، بين الألوان الترابية ودرجات الألوان الغامقة والباردة. وقد جمعت هذه التشكيلة بحرفية عالية بين الأناقة التي لا تنحصر بحقبة أو زمن محدّد، ولمسات الأناقة المعاصرة، المصمّمة لتلبية أذواق عشّاق الموضة اليوم.

واستعرضت علامة ((CHOICE))، أول من أمس، خلال أسبوع دبي للموضة، مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2024. وتحتفي هذه المجموعة المستوحاة من أناقة تصاميم السبعينيات، بالأنوثة على أكمل وجه، حيث قدّمت هذه العلامة الشهيرة إطلالات ملائمة لمختلف المناسبات، وقطع مصمّمة بدقّة عالية، مثل المعاطف والسترات الرسمية والبدلات الكلاسيكية، بلمسة عصرية.

وعرضت علامة الأزياء الهندية الراقية ((Deme by Gabriella))، أولى مجموعاتها المذهلة، خلال حدث الموضة الرسمي الأبرز في دبي، والتي تضمّنت إطلالات ساحرة، مزجت عناصر من التراث الثقافي العريق بالتصاميم المعاصرة.

وشاركت علامة ((Heaven Lights)) الإندونيسية البارزة للأزياء المحتشمة، للمرّة الأولى في أسبوع دبي للموضة، حيث قدّمت 30 إطلالة مميّزة من أحدث مجموعاتها، بعنوان ((Solaraine)). وتجمع هذه الإطلالات بتناغم بارز بين الأناقة المعاصرة، والأزياء المحتشمة المستوحاة من ثروات الطبيعة.

وعرضت مصمّمة الأزياء النسائية صاحبة علامة ((Alia Bastamam)) الماليزية، مجموعتها الشهيرة من الملابس الملائمة لأوقات الاستجمام في المنتجعات السياحية، للمرّة الأولى في أسبوع دبي للتصميم. وتُعدّ مجموعتها لربيع وصيف 2025، بعنوان ((Odyssey: Act III))، آخر مجموعاتها المستوحاة من أجواء قصيدة الأوديسة الملحمية.

ونجحت علامة الأزياء ((Viva Vox)) الروسية المشهورة بتصاميمها الأنيقة والجريئة، بأسر الحاضرين في أسبوع دبي للموضة، بتشكيلتها المميّزة، التي تعكس الرؤية الإبداعية لصاحبة هذه العلامة.

وأطلقت مصمّمة المجوهرات الشهيرة، نادين قانصو، العضو في اللجنة التوجيهية لأسبوع دبي للموضة، وصاحبة علامة المجوهرات الفاخرة ((Bil Arabi))، الموجودة في حي دبي للتصميم، أحدث مجموعاتها.