«إكسبو الإمارات» يطلق كتاب «الحالمون.. نتخيل المستقبل»

أعلن مكتب إكسبو الإمارات عن إطلاق كتابه الثاني للأطفال تحت عنوان ((الحالمون.. نتخيل المستقبل)).

الكتاب من تأليف مريم الدباغ، كاتبة ومستشارة ثقافية، ورسومات الإماراتية عائشة الحمراني، وتعرف أيضاً باسم ((منورة))، وتمت طباعته في دولة الإمارات على ورق معاد تدويره بالكامل.

يأخذ هذا الكتاب القراء الصغار في رحلة خيالية عبر قصص ستة ((حالمين))، من صناع التغيير بعدة مجالات في دولة الإمارات، تسهم ابتكاراتهم وأبحاثهم في تحقيق مستقبل مستدام للجميع. يرافق إطلاق الكتاب مجموعة من الأنشطة والفعاليات للأطفال من عمر السادسة فما فوق في المكتبات والمساحات التعليمية في جميع أنحاء الإمارات.

يتضمن برنامج الورشات المصاحب لإطلاق الكتاب جلسات تفاعلية وتعليمية مستوحاة من قصص كتاب ((الحالمون.. نتخيل المستقبل))، الهدف منها إكساب القراء الصغار وعياً بيئياً واسعاً ومعرفة المزيد عن العلوم والابتكارات المحلية والإقليمية. كما تهدف الورشات إلى إحياء قصص وتجارب الحالمين من أبطال الكتاب وصناع التغيير من مختلف أنحاء الإمارات.

يروي كتاب ((الحالمون.. نتخيل المستقبل)) قصة كل حالم من الحالمين الستة عبر رسوم جميلة وسرد سهل القراءة يجسد ارتباطهم ببيئتهم وتفاؤلهم وطموحهم. تسعى القصص إلى إثارة خيال القراء الصغار وتشجيع حب المعرفة وتقدير معاني الاستدامة والوعي البيئي.

يركز الكتاب الثاني من سلسلة ((الحالمون)) للأطفال على ستة حالمين هم: الدكتور سعيد الحسن، المؤسس المشارك في شركة مانهات، التي تعمل على تجميع المياه العذبة من الماء المتبخر واستخدامه في ري المزارع العائمة.

والدكتور هيثم رياحي، المؤسس المشارك لشركة سيركا بيوتيك التي تعمل في مجال معالجة النفايات العضوية باستخدام ذبابة الجندي الأسود لإنشاء علف بروتيني مغذ وعالي الجودة للحيوانات. وجاين جلافان، مؤسسة شركة ديستانت إيماجري التي تعمل على زراعة أكثر من 2.5 مليون بذرة قرم في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار ((الدرون)) المبتكرة.

والمها المهيري، مؤسسة شركة مهايا التي تدعم الأمن الغذائي بتقديم حلول زراعية في متناول الجمهور. ولميس الهاشمي المؤسس المشارك لشركة بالميد التي تعمل في مجال تقليل النفايات، من خلال تصميم وتصنيع منتجات صديقة للبيئة. ومريم حسني، الرئيس التنفيذي للابتكار في شركة هايدروويند إينرجي التي تصنع أجهزة مبتكرة تتميز بالبساطة والفعالية من أجل توفير مياه نظيفة.