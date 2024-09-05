100 موهبة في دبي يبدعون في عالم الفنون

على أرض دبي يجتمع أصحاب المواهب، وعشاق الفنون اليدوية والثقافة الشعبية، ليقدموا كل ما في جعبتهم من أفكار، ويحولوها إلى أعمال فنية متفردة، غاية في الجمال والأناقة. وقد اجتمع في دبي مؤخراً، ما يزيد على 100 فنان وهاوٍ ومحب للأعمال اليدوية من مختلف الجنسيات، في أكاديمية الاتصالات بمنطقة المحيصنة في دبي، ضمن فعالية استمرت لمدة يومين، قدموا من خلالها ابتكارات فريدة وأعمال فنية متنوعة.

وتضمنت الفعالية منطقة ألعاب للأنشطة والتحديات التفاعلية، والعروض الحية، ومسابقات للأزياء التنكرية، ومشاريع مشاركة تختص بالتصوير والألعاب الإلكترونية، وورش فنية، أسهمت في تبادل التجارب والخبرات، وإثراء أفكار المشاركين في الفعالية التي نظمتها شركة ((Uprizing Alley)).

فرصة

((البيان)) زارت المكان، وحاورت عدداً من المشاركين، كما التقت عبدالله اللوز مؤسس الشركة المنظمة للحدث، الذي أكد أن فكرة هذه الفعالية بدأت قبل 5 سنوات، ومع تزايد الطلب على المشاركة، ارتأى المنظمون أن تقام شهرياً، وهذا لا يزال قيد الدراسة، مؤكداً أنه بمجرد طرح الفكرة أمام الراغبين في المشاركة، تقدم أكثر من 140 فناناً وهاوياً ومحباً للأعمال اليدوية في أقل من شهر، ونسعى إلى استقطاب المزيد خلال النسخة المقبلة.

وقال اللوز: ((تهدف الفعالية إلى تشجيع مختلف الفئات العمرية من أصحاب المواهب على ممارسة مختلف أنواع الفنون، وإتاحة الفرصة لهم لعرض أعمالهم، وتبادل الأفكار بين بعضهم، ما يصقل تجاربهم، وينمي مهاراتهم. وفي الوقت ذاته، تعتبر الفعالية منصة يعبر من خلالها المشاركون عن هواياتهم ومواهبهم)).

منمنمات

وتشارك الفنانة الإماراتية القادمة من أبوظبي، أماني علي، في الفعالية، حيث تجلس على طاولتها حاملة مقصاً مزخرفاً، وتعمل على إعادة تدوير الورق المستعمل والخشب، لتنتج منمنمات يمكن تعليقها على الهاتف أو المفاتيح، بالإضافة إلى البطاقات الخاصة بالمناسبات، حيث أشارت أماني إلى أنها باتت شحيحة في الأسواق، وإن وجدت، فإن سعرها مرتفع.

وأكدت أماني أنها تهوى تدوين مذكراتها من خلال الورق وقصاصاته والرسومات التي تنتجها عن طريق القص واللصق، لتعبر بها عما تود الحديث عنه بشكل مغاير تماماً لليوميات المعتادة، فهي تقدم الورق والدفاتر، ومختلف الملصقات التعبيرية، والجمل المبتكرة، ليتمكن كل شخص من عمل مذكراته الخاصة، أو تقديم بطاقة تهنئة على طريقته.

زينة مبتكرة

الشابة عائشة المهيري المشاركة في الفعالية، تمارس مختلف أنواع الفنون، وقد بدأت بحب الرسم بالألوان الزيتية والطبيعة، وعندما رأت الإقبال على المعارض والبازارات الخاصة بالأعمال اليدوية والحرف، انتقلت إلى هذا العالم، وحولت فنها إلى فنون أكثر تداولاً بين الشباب وتباع أكثر، منها تزيين أغلفة الهواتف المتحركة. وأشارت إلى أنها تبتكر الزينة، حسب رغبة كل شخص وما يحب، مؤكدة أنها تدربت كثيراً، وأنشأت العمل الخاص بها، وتعمل أيضاً على تعليم الآخرين وتدريبهم.

خيوط الصوف

مريم راشد، تنسج من خيوط الصوف أنواعاً بديعة من الشخصيات والأشكال والألعاب الملونة، دون أن تتعلم ذلك في أية مدرسة أو ورشة خاصة، مبينة أنها تعلمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبحثت كثيراً على اليوتيوب، واشترت الأدوات المطلوبة لإنجازها، وبدأت قبل 5 سنوات تقريباً، البعض يطلبون شخصيات معينة، وتشعر بالسعادة الكبيرة، عندما تبيع منتجات من صنع يديها وتعجب الآخرين.