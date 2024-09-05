حملة تجسس إلكترونية تستهدف الشرق الأوسط

اكتشف فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي انتشار حملة جديدة من التهديدات المتقدمة المستمرة التي نفذتها مجموعة يطلق عليها اسم ((تروبك تروبر)) Tropic Trooper. واستهدفت هذه العملية إحدى المؤسسات الحكومية في الشرق الأوسط لمدة تجاوزت عاماً واحداً، بهدف التجسس الإلكتروني.

ويستخدم المهاجمون برامج شبكية خبيثة من نوع غلاف الويب ((تشاينا تشوبر)) China Chopper للوصول إلى وجهتهم بطريقة غير مشروعة، والحفاظ على وجودهم داخل الشبكة المستهدفة، وفقاً لما وجده خبراء فريق البحث والتحليل العالمي الذين اكتشفوها على خادم ويب مفتوح المصدر يمكن الوصول إليه على نطاق عام، ويستخدم أساساً لإدارة المحتوى.

وتعتبر ((تروبك تروبر)) (المعروفة أيضاً باسم ((كي بوي)) و((بايريت باندا)) مجموعة متخصصة بالتهديدات المتقدمة المستمرة، وتنشط في هذا المجال منذ العام 2011.