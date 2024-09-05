«تيليغرام» رابع أكثر تطبيقات المراسلة شعبية عالمياً

يقترب تطبيق ((تيليغرام)) من حاجز المليار مستخدم حول العالم بنهاية العام الجاري، مع وصوله إلى حوالي 950 مليون مستخدم نشط شهرياً في يوليو الماضي، ويعد حالياً ثامن أكثر شبكة اجتماعية شعبية على مستوى العالم.

ويعد ((تيليغرام)) حالياً رابع أكثر تطبيقات المراسلة شعبية على مستوى العالم اعتباراً من أبريل 2024، بعد ((واتساب)) و((وي تشات)) و((فيسبوك ماسنجر))، وذلك بحسب عدد المستخدمين النشطين شهرياً.

وتعد الهند الأكثر استخداماً لتطبيق ((تيليغرام))، مع 83.85 مليون عملية تنزيل، وحلت روسيا في المركز الثاني بواقع 35.06 مليون عملية تنزيل، فيما سجلت الولايات المتحدة ثالث أعلى عدد من عمليات تنزيل للتطبيق في عام 2023، بواقع 29.92 مليون عملية تنزيل، وحلت إندونيسيا في المركز الرابع بـ 24.43 مليون عملية تنزيل، والبرازيل في المركز الخامس بـ 22.8 مليون عملية تنزيل، وذلك بحسب إحصاءات ((demandsage)) نقلاً عن بيانات الشركة.

واعتباراً من يناير 2024، يقضي المستخدمون ما معدله 3 ساعات و45 دقيقة شهرياً على التطبيق. وهذا يعني أنه في كل مرة يفتح فيها المستخدم تطبيق على ((أندرويد))، تستمر جلسة الاستخدام عادة لمدة 81 ثانية.

تتيح محادثات المجموعات في ((تيليغرام)) إمكانية الانضمام إلى ما يصل إلى 200 ألف شخص، وتحميل ما يصل إلى 2 جيجابايت من الملفات على المجموعات، بينما يمكن للمستخدمين المتميزين تحميل ما يصل إلى 4 جيجابايت من الملفات. وتستضيف منصة الروبوتات المجانية أكثر من 10 ملايين روبوت.