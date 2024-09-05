قواعد القوة 2 ــ 2

لماذا حاز كتاب الأمريكي روبرت جرين ((القواعد الـ 48 للقوة)) على تلك الشهرة التي جعلته الأكثر مبيعاً بين جميع الكتب، التي صدرت في الولايات المتحدة عام 1998 وما بعدها؟ وهل الذين قرأوا الكتاب تحت تأثير الدعاية الهائلة التي حظي بها يقرون بأهميته فعلاً؟ الحقيقة أن الكتاب وإن كان لا يزال يحظى باهتمام القراء الذين يميلون إلى كتب التنمية البشرية وتحديداً المترجمة يختلفون في تقدير أهميته، فهناك من يراه أقرب لكتاب ((الأمير))، الذي كتبه نيقولا مكيافيللي صاحب مقولة ((الغاية تبرر الوسيلة))، وقدم فيه نصائحه للأمير الحاكم حول أفضل السبل لتحقيق القوة والسيادة والاحتفاظ.

هناك 48 قاعدة للقوة وضعها المؤلف، بعد أن قرأ الكثير من الكتب حول التاريخ الإنساني وخلُص إلى ثمانٍ وأربعين صفة مشتركة، تجمع قادة العالم عبر العصور، والتي بسببها امتلكوا القوة والسطوة والنفوذ، التي تجمع بين الملوك ومشاهير الفن والإعلام، وبما أننا في عصر نفوذ الإعلام وسطوة المؤثرين فيه فقد خصص الكاتب القاعدة السادسة لكل من يريد أن يصبح ضمن مشاهير السوشال ميديا بعيداً عن التفكير في القيمة والفائدة، بل في الشهرة فقط وبأية طريقة!

هذا المبدأ ((تحقيق الشهرة بأية طريقة)) هو ما يجعل (قواعد القوة الـ 48) مجرد إعادة إنتاج لكتاب ((الأمير))، ولكن لكل من يقدر أن يقتحم مساحات الشهرة بأي وسيلة وأن لا يكون متفرجاً! أي غاية الشهرة تبرر كل السلوكيات اللاأخلاقية، التي نراها وننتقدها، ونتمنى اختفاءها!

في الحقيقة فإن تفاهة السوشال ميديا قائمة على هذه اللاأخلاقية، لنقرأ ((الفت إليك الأنظار بأي ثمن))، ((اجعل اسمك مرتبطاً في أذهان الناس بالفضائح والإثارة))، ((افتعل فضيحة أو أي شيء يجعلك مختلفاً عن الأشخاص الآخرين))، ((لا تشغل بالك بما يقوله الناس عنك، فالأفضل لك أن يشهر الناس بك ويهاجموك من أن يتجاهلوك)).

هذه هي القواعد التي يتبعها مشاهير السوشال، الذين قرأوا بلا شك نصائح المعلم الأمريكي، الذي نصحهم بأن يفعلوا أي شيء يحقق لهم الشهرة، ويجذب لهم الانتباه، أن يسكبوا على أنفسهم البيض، أن يرقصوا عراة، أن يتحول الرجال إلى نساء،... ليس مهماً، فالمهم تحقيق الشهرة!