خطأ المعنى عند الشعراء 2-1

قال أبو هلال العسكري: ‌الكلام ‌ألفاظ تشتملُ على معانٍ تدلّ عليها، ويعبر عنها، فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين اللفظ.

‌والمعاني ‌بعد ‌ذلك ‌على ‌وجوه: منها ما هو مستقيم حسن، ومنها ما هو مستقيم قبيح، ومنها ما هو مستقيم النظم، ومنها ما هو محال.

وللخطأ صور مختلفة، فمن ذلك قول امرئ القيس:

‌ألَمْ ‌تَسْأَلِ ‌الرَّبْعَ ‌القَديمَ ‌بِعَسْعَسَا... ‌كَأنِّي ‌أنادِي ‌أَوْ ‌أُكَلِّمُ ‌أَخْرَسَا

فهذا لأنه لا يقال: كلّمتُ حجراً فلم يجبني، فكأنه كان رجلاً.

وقال أيضاً:

‌أغرك ‌منّي ‌أنّ ‌حبّك قاتلي... وأنك مهما تأمري القلب يفعل

وقالوا: إذا لم يغرّ هذا فما الذي يغرّ؟ ومعناه في هذا البيت يناقض البيت الذي قبله حيث يقول:

وإن كنت قد ساءتك مني خليقة... فسلّي ثيابي من ثيابك تنسل

وتبعه أبو نواس فقال يصف دارا:

كأنها إذْ خرست جارم... بين ذوى تفنيده مطرق

قال الجاحظ: فعابوه بذلك، وقالوا: لا يقول أحد: لقد سكت هذا الحجر، كأنّه إنسان ساكت، وإنما يوصف خرس الإنسان بخرس الدّار، ويشبّه صممه بصمم الصّخر.

وقال الدينوري:.. وإنّما هذا مثل قائل قال: مات القوم حتّى كأنّهم نيام!! والصواب أن يقول: نام القوم حتى كأنّهم موتى.

وقريب منه قول زهير:

يخرجن من شربات ماؤها طحل... على الجذوع يخفن الغمّ والغرقا

قَالوا: غلط زُهَيْر فِي توهمه أَن خُرُوج الضفادع من المَاء مَخَافَة الْغم وَالْغَرق، وَلَيْسَ كذلك.

ومن العيب البالغ عدول المادح عن الفضائل النفسية، إلى الفضائل الجسمية، كما قال ابن قيس الرقيّات في عبد الملك بن مروان:

يأتلق التّاج فوق مفرقه... على جبين كأنّه الذّهب

فغضب عبد الملك، وقال: قد قلت في مصعب:

إنما مصعب شهاب من اللّ... هـ تجلّت عن وجهه الظّلماء

فأعطيته المدح بكشف الغمم، وجلاء الظّلم؛ وأعطيتني من المدح ما لا فخر فيه؛ وهو اعتدال التاج فوق جبيني الذي هو كالذّهب في النضارة... إلخ