«جلباب» بالخطأ!

استقرار الأندية الرياضية واحد من أهم القضايا التي تشغلنا كونها تمثل قاعدة الرياضة.

كشفت الفترة السابقة عن تحول الأندية إلى واحدة هي الكرة، وكذلك الإدارة، نعم الاستقرار مطلب حيوي، ولكن لا يعقل أن تتولى مجموعة واحدة العمل وتحتكره وتضرب بآراء الآخرين عرض الحائط، ومن هنا أجدد مطالبتي بإحياء دور الجمعيات العمومية بالأندية طالما هي معتمدة في الاتحادات، ونهتم بتفعيل نشاطها لكي نعطي المجال للآخرين، ولكن ما يحدث أن المناصب والمراكز احتكرت لأناس معينين، فالازدواجية مستمرة، برغم عشرات القرارات الإدارية التي تمنعها كما ذكرت عدة مرات أن هناك تغييرات تمت وبعض التعديلات على لوائح وقوانين الرياضة، ونحن الآن أمام مرحلة جديدة بعد الانتهاء من أولمبياد باريس لماذا لا نتحرك، وهنا أقصد متى نشكل لجنة تشرف على الانتخابات والتعيينات الجيدة.. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل نكتفي بالاجتهادات ونترك التخطيط الصحيح؟ فمثلاً اتحاد السباحة ما هو موقفه من الإعراب ومتى تحل أزمته وأين لجنة التحكيم ومتى تتدخل وما أخبارها، ولماذا توقف نشاطها؟

إن التغييرات المستمرة لهيكلة التنظيم الرياضي انعكست على القاعدة فأصبحت كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى، وهذه طامة كبرى، فنحن لا نستطيع التدخل في أبسط المشاكل وحلها، فعند نشوب أي أزمة على سبيل المثال بين ناد واتحاد تظل معلقة، وتظل مجرد مخاطبات ورسائل على الورق ولا نجد لها حلاً.

وفي النهاية ((لا حلول ولا هم يحزنون))، ثم ندفع الثمن والضحية شبابنا، فمثلاً قبل فترة قصيرة مثلنا فريق باسم الدولة في إحدى بطولات الجامعات بالخارج، وخسر فريق يحمل اسمنا بنتيجة ثقيلة، كانت حديث التواصل الاجتماعي، فهل قمنا وحاسبنا وقيمنا ما حدث، أم نتركه كالعادة وكأن شيئاً لم يكن، ألم أقل إننا نرتدي ((الجلباب)) بالخطأ !!

والله من وراء القصد