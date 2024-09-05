حماية المجتمعات من الذباب الإلكتروني

مع التقدم التقني الكبير في مجال الاتصال وتطبيقاته المتنوعة والذي أفرزته الثورة الصناعية الرابعة، أصبحت الحروب الإلكترونية على مواقع إحدى سمات الوقت الراهن، فقد أسهم التقدم التقني الكبير في فتح عالم موازٍ في مقابل العالم الواقعي، وهو العالم الافتراضي الذي جذب ملايين البشر إليه، والذي يتميز بسمات مختلفة تماماً، حيث تنعدم فيه حواجز المكان والزمان، وتضعف فيه أدوات الرقابة والتحكم، وتنتشر فيه الرسائل والمحتويات عبر العالم بأسره في وقت خيالي لا يوصف، ولذلك فإن من يكنُّون العداوات والأحقاد ويضمرون مخططات الفوضى والفتنة يستغلون هذا الواقع أسوأ استغلال، فيشنون حملاتهم الإلكترونية لتحقيق مآربهم الخاصة، سواء لنشر أيديولوجيات متطرفة، أو إشاعات مغرضة، أو أخبار كاذبة، أو استعداء وتحريض وتشويه ومحاولة لزعزعة أمن واستقرار الدول والمجتمعات.

ومن صور ذلك ما يسمى بالذباب الإلكتروني، والذي يتخذ أشكالاً عدة، منها شكل حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تدار من قبل أناس مرتزقة أو ذوي توجهات معينة للتأثير على الرأي العام وتضليل المستخدمين، والذين يسعون لخلق مظهر كاذب تجاه موضوع ما، وقد يتفننون في استخدام الشعارات الزائفة والعبارات البراقة، التي تساق في قوالب عدة بحسب طبيعة هذه الحملات، ويستخدمون استراتيجيات عدة منها إنشاء الوسوم الإلكترونية والتعليقات وإعادة توزيعها في مختلف أرجاء الصفحات والحسابات وتكرارها، وهو ما يسهم بنشرها في وقت وجيز، وهي قادرة بذلك على جعل وسم معين يتصدر قائمة الترند المحلي والإقليمي، كما أنها قادرة على استهداف مجموعة من المستخدمين في منطقة معينة، والسعي لتشكيل رأي عام مضلل.

ومن أهدافهم في ذلك محاولة إحداث الانقسامات الاجتماعية وخلق نزاع بين عدة أطراف يصب في مصلحة الجهة التي تقف خلف هذا الذباب الإلكتروني، حيث تعمل على استفزاز هذا الطرف ضد ذاك والعكس بالعكس، مستخدمين معرفات وهمية زائفة توحي بأن صاحب الحساب من الدولة الفلانية، وقد تكثر هذه الحسابات الزائفة لتوحي للجمهور بأنه هجوم حقيقي مقصود من شرائح ذلك المجتمع، وقد يوازي ذلك ظهور حسابات وهمية تتقمص دور الطرف الآخر، وهكذا تقوم هذه الحسابات بتراشق الاتهامات فيما بينها، في محاولة لجر الأبناء الحقيقيين لهذا المجتمع أو ذاك للفرقة والشقاق، وهو ما نراه بين الفينة والأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي.

إن أول خطوة في مسيرة التصدي لهذا الذباب الإلكتروني معرفة هذه الحقيقة، والوعي بها، والحذر المسبق من أي حساب يثير أي أمر مريب، والاعتماد على المصادر الموثوقة، والتحلي بالتفكير النقدي، والعقل الذي يفكر ويحلل قبل أن يستجيب وينساق، ويعزز في نفسه منظومة دفاعية متكاملة من القيم الوقائية، والتي منها التثبت والتأني في الأخبار، انطلاقاً من قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}، ومنها عدم الاستعجال في النشر دون علم وتأكد، كما قال سبحانه: {ولا تقف ما ليس لك به علم}، وخاصة في القضايا المهمة التي تحتاج إلى متخصصين، وقد تكون لها أبعاد خفية، كما قال عز وجل: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}، ومنها حسن الظن، وخاصة بالقيادة والمجتمع، وعدم إلقاء السمع للمشوهين والطاعنين، كما قال تعالى: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين}، وغير ذلك من القيم التي تحصن الإنسان من الانجرار خلف أي ذباب إلكتروني.

ومن أفضل الوسائل للتصدي للذباب الإلكتروني عدم التفاعل معها، بل حظرها والإبلاغ عنها، فكل تفاعل مع هذه الحسابات الوهمية قد يعزز من انتشارها ويزيد من تأثيرها السلبي، وانطلاقاً من ذلك أطلق معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام حملة مكافحة الذباب الإلكتروني، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً في الداخل والخارج، لما تمثله هذه الحملة من أهمية كبيرة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تريد الشر بالمجتمعات والأوطان.

إن التصدي للذباب الإلكتروني ضرورة عصرية، لحماية المجتمعات منها، ولذلك فإن من واجب العقلاء والمثقفين نشر الوعي حول ذلك، وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والثقافة الإيجابية، وتلك مسؤولية مشتركة، وعلى الأسر تعزيز هذه القيم لدى الأبناء والبنات، لينشؤوا على العقل والحكمة وروح المسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.