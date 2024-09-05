سياسة ترامب الخارجية

يستعد الرئيس السابق والمرشح الحالي للحزب الجمهوري بالعودة إلى البيت الأبيض بقوة أكثر من المرة السابقة وبشكل ممنهج. في 2016، كان الكثير من المحللين لا يتوقعون فوز ترامب. وفي الواقع كان هناك دلائل حينها على عدم إمكانية فوز ترامب.

وأظهرت نتائج الانتخابات صدق التوقعات، حيث لم يفز بأغلبية الأصوات، والتي ذهبت إلى خصمه الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بينما كسب ترامب بالمجمعات الانتخابية والتي تعد الحاسمة في الانتخابات.

وفي مقالة لمجلة الإيكونيميست الرصينة نشرت العام الماضي عنوانها ((الإعداد الدقيق والقاسي لعودة ترامب لفترة ثانية))، ناقشت المجلة الإعداد الذي يجريه مركز البحوث في ولاية تكساس ويدعى معهد سياسة أمريكا أولاً.

وتأسس المركز من قبل موظفة سابقة في البيت الأبيض للتخطيط لتنفيذ برنامج صارم لأهداف ترامب والقوى المحافظة خلفه، والذين باتوا يتوجسون من انحراف المجتمع إلى ليبرالية منفلتة.

كانت المشكلة في الفترة الأولى أن ترامب لم يكن مستعداً من ناحية البرامج والقائمين على تنفيذ البرامج، إذا كانت موجودة أصلاً. ولا غرو أن كثيراً من المناصب ظلت شاغرة لعدم الاستعداد لاستقطاب موظفين يستطيعون أن يتكيفوا مع الرؤية الكونية للرئيس المنتخب في 2016.

أما الآن نقرأ عن برنامج واسع وعريض حول الفترة الثانية لترامب أصدرته المؤسسة السالفة الذكر. ولكن الأهم هو ما نشرته مؤسسة الهيرتج المحافظة. وهو برنامج ساهم فيه كتاب وباحثون عدة، وتناول كل القضايا الداخلية والخارجية تحت عنوان ((التفويض للقيادة: التعهد المحافظ)) ويقع في أكثر من 900 صفحة.

لم يصدر تأييد من قبل ترامب أو حملته الانتخابية للأفكار المطروحة، ولم يصدر نفي بالعلاقة مع البرنامج الصادر. ترك الباب موارباً. لمن يؤيد حملة ترامب، فإنه يرى البرنامج بجلاء.

أما المستقلون فقد يعجبهم البرنامج حتى إذا كان هناك تحفظ ببعض الجوانب، وحينها تستطيع الحملة أن تبتعد قليلاً أو كثيراً حسب حجم الاحتجاج، وتدعي أنه حماس مفرط من قبل مركز بحوث لحملة ترامب. ما يهم هنا هي الأفكار الواردة حول السياسة الخارجية التي من المحتمل أن يتبناها ترامب في الفترة المقبلة إذا ما فاز، وهو احتمال وارد وليس مؤكداً.

العنوان الأكبر لهذا التحول الكبير في السياسة الخارجية هو أمريكا أولاً، وأن السياسة الخارجية ستخدم المصالح العليا للولايات المتحدة. من نافل القول إنها كانت هكذا دائماً. لم تكن أمريكا شمعة لتحرق نفسها حتى تضيء للعالم.. لكن التعبير عن المصالح العليا كان مختلفاً لتعزيز الهيمنة والقوة الناعمة.

في الجزء المختص بالدفاع المشترك يستعرض التقرير القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني والسياسة الخارجية. ويقول التقرير إن وزارة الدفاع أصبحت ذات توجه يساري بدل أن تكون حصناً للاستعداد العسكري.. وأصبحت المؤسسة الدفاعية تسودها ثقافة متجنبة للمخاطرة.

لتحقيق السلام لا بد لنا أن نحققه من خلال القوة. ولا بد أن نقوي شبكة الدفاع الجوي ضد الصواريخ، ونبني سياسة قوية لمكافحة الإرهاب.. بيد أن علينا ألا ننخرط في حروب خارجية ليس لنا طائل منها.. ولكن يجب أن ندافع عن مصالحنا حيثما كانت. يتطرق التقرير للعمل الدبلوماسي والذي يرى أنه ذو أهمية كبيرة لحماية المصالح الأمريكية والحفاظ على تأثيرها الدولي.

الإشكالية للتقرير، أن الخارجية الأمريكية أصبحت مرتعاً لليساريين الذين لم ولن يتفقوا مع رئيس محافظ. ويضيف التقرير، إن الخارجية تؤمن أنها مؤسسة مستقلة وعليها اتباع سياسة مستقلة عن الرئيس المنتخب بما يخالف الدستور.

لمواجهة هذه الحالة السائدة في الخارجية، تتطلب قيادة قوية لتغير نهج هذه المؤسسة.. وإن الخارجية يجب أن تتوقف عن مناصرة الإجهاض أو المساواة العرقية أو حقوق المثلية، والتي لا تتوافق مع توجه القيادة السياسية المحافظة. وعلى الخارجية التركيز على القضايا المركزية المتعلقة بالأمن والحقوق الاقتصادية والإنسانية.

ويصب التقرير جام غضبه على الصين والسياسة المهادنة لها التي اتبعتها إدارة بايدن، ويدعو إلى مواجهة السياسة العدوانية للصين بالضغوط الخارجية. كما دعا حلفاء واشنطن لمساندة الولايات المتحدة في مواجهة الصين في آسيا، وعلى الآخرين من حلفاء واشنطن مواجهة روسيا في أوروبا وإيران في الشرق الأوسط.

بالنسبة للشرق الأوسط يدعو البيان إلى تعزيز سياسة ترامب لتوسيع الاتفاقات الإبراهيمية بين الدول العربية وإسرائيل، ومواجهة البرنامج النووي الإيراني، وقطع التمويل عن السلطة الفلسطينية، وحماية المضائق المائية، مثل: هرمز وقناة السويس.

وأخيراً، تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية لاحتواء التمدد الصيني في الشرق الأوسط. بيان قوي من مؤسسة محافظة قررت أن تمتطي النمر. وسنرى ما سيتحقق من بيانها العتيد.