رسالة تقرأ من أولها إلى آخرها، موجهة إلى كل من يعنيه الأمر، ولا تحتاج إلى لغة لتفهم معانيها، لغة الإشارة تكفي حتى تعرف مقاصدها.

تلك هي رسالة رئيس أركان الجيش المصري، التي بعثت بها قيادة مصر، وتلقتها حكومة نتانياهو وجيشه والذين يقفون خلفهم، هناك قبالة محور فيلادلفيا، وفي مواجهة أطماع يمين عنصري متطرف، ورئيس وزراء يصعّد الأمور ليغطي على فشله الذريع في تحقيق أهداف أعلن عنها قبل 11 شهراً، وقاد حرباً ضروساً ضد ميليشيا حزبية مشتتة، وبحث عن مختطفين ليحررهم فشارك في قتلهم، هناك كانت الصورة أقوى من كل الكلمات، فمن يخالف العهود لا عهد له، ومن يتجاوز الاتفاقات يتم تجاوزه، ومن يصر على الاقتراب من الحدود المحرمة عليه يواجه بمن يردعه.

مصر لا يعبث معها، قلناها من قبل، ونقولها اليوم، ومن يريد أن يحقق مكاسب سياسية الأفضل له أن يبتعد عن مصر وأرضها وجيشها، ومن يريد أن يرضي حلفاءه عليه أن ينتبه إلى خطواته، ومن يعتمد على دولة كبرى ورئيسها ليتذكر أن تأييد الكبار غير ثابت، والرئيس راحل، وما يفعله وزير خارجيته ليس أكثر من اللعب في الوقت الضائع!

إذا كان نتانياهو لا يفهم لغة الإشارة، ولا يعرف اللغة العربية، عليه باللغة العبرية وبالخبراء والمترجمين، حتى يصل إلى حقيقة موقفه، فزيارة رئيس الأركان المصري إلى رفح والحدود مع غزة تأتي في اليوم التالي لبيانات واضحة العبارات ودقيقة المعاني، تلك التي صدرت الأربعاء من دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، وفيها تأييد للموقف المصري في قضية محور فيلادلفيا، ورفض تام لحجج ساقها في خطاباته الأخيرة، وعدم قبول لسياسة التصعيد التي دأبت إسرائيل على اتباعها بهدف تحقيق مصالح ذاتية.

الرسالة واضحة، فحواها أن العبث مع مصر مرفوض، ومحور فيلادلفيا أرض فلسطينية وليست إسرائيلية، وعلى نتانياهو أن يحذر من ألاعيبه!