نظرية «حل اللا حل»!

ما نعايشه هذه الأيام في مفاوضات غزة، هي ما يمكن تسميتها مفاوضات ((سد الثغرات)).

عادة تكون بعد الصراعات العسكرية أنواع متعددة من المفاوضات، تبدأ بالإيقاف الفوري المؤقت للنار، ثم الدخول في تفاصيل هدنة، ثم فيها البحث عن إمكانية تبادل رهائن، أو تسليم جثث ضحايا، أو السماح بخروج مصابين، أو فتح طريق آمن للمدنيين، أو التفاوض على دخول أدوية ومواد غذائية ومحروقات.

وأحياناً، إن خلصت النوايا، وكانت هناك مصلحة حقيقية، يتم التفاوض على تسوية تفصيلية لنزع الجذور الأساسية لنشوء واندلاع الصراع العسكري.

ومنذ شهر مايو الماضي، وإدارة بايدن تحاول، عبر الدعم القوي من الجانبين المصري والقطري، التوصل إلى هدنة جديدة موسعة، تؤدي إلى إيقاف كامل لإطلاق النار، مع انسحاب كبير للقوات الإسرائيلية، تمهيداً للمرحلة الثانية، وهي التمهيد لنظام إداري أمني في القطاع بعد توقف إطلاق النار، وهو ما يعرف ((بترتيبات صباح اليوم التالي)).

ووصلت الأفكار والمقترحات الأمريكية إلى تمرير مقترحات بوجود إدارة مدنية، ودور للسلطة الفلسطينية، ووجود قوات دولية لحفظ السلام، مدعومة بقوات عربية.

كل هذه الأفكار، وكل هذه الصيغ، نسفها وأفشلها رئيس الوزراء الإسرائيلي، الواحدة تلو الأخرى.

والمذهل أنه كلما جاء خبراء الصياغة الأمريكيين مدعومين بأفكار مصرية وقطرية، لإيجاد حلول لاعتراضات نتنياهو، أو بالأصح لمعالجة ((مخاوفه))، أو الاستجابة ((لمطالبه)) الجديدة، يفاجئهم الرجل باختراع حجج جديدة، تصل إلى حالة ((التفجير))، وتصل بالمفاوضات إلى أنها تصبح ((مفاوضات محبطة))، على حد وصف أحد خبراء فريق المفاوضات الأمريكيين.

ومع كل إحباط، يعود الوسطاء إلى إغلاق غرف الصياغة لمسودة جديدة، تسعى إلى ((سد الثغرات))، أو بالأصح إبطال حجج نتنياهو الجديدة.

وفي كل مرة يضطر المفاوض الأمريكي إلى عدم توجيه أصبع الاتهام للجانب الإسرائيلي في المسؤولية عن إفشال مشروع الهدنة.

وبدلاً من ((اللوم الخفيف)) على نتنياهو، يخرج مسؤولو الإدارة الأمريكية بتوجيه اللوم الشديد على ((حماس))، ويطالبونها مرة أخرى وأخرى الالتزام بالمرونة، وتقديم تنازلات!

أقصى ما خرج من بايدن حول السلوك الإسرائيلي في هذه المفاوضات، هو قوله ((إنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يفعل أكثر للتوصل إلى اتفاق)).

ومن شاهد المؤتمر الصحافي الدولي لنتنياهو، مساء أول من أمس، سوف يدرك أن الرجل مستمر في التلاعب السياسي، والمناورة الشريرة، والتشدد اللانهائي، من أجل التوصل لإفساد ((سد الثغرات))، بهدف إنجاح مشروعه الحقيقي، وهو ((حل اللا حل))!