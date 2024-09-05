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«سكون» تستحوذ على محفظة «تشب» للتأمينات في الإمارات

9/5/2024 7:33:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((سكون)) إنهاء صفقة الاستحواذ على محفظة التأمينات على الحياة الخاصة، بشركة ((تشب تيمبست لايف ري انشورانس ليمتد)) في الإمارات.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، إن عملية النقل، التي تشمل وثائق التأمين المرتبطة بوحدات ووثائق التأمين على الحياة، خضعت لموافقة الجهات التنظيمية المعنية، بما في ذلك مصرف الإمارات المركزي وسلطة النقد في برمودا.

وقال إيمانويل ديشامب، عضو اللجنة التنفيذية لشركة ((سكون)) ورئيس قسم التأمين على الحياة للأفراد والمدخرات إن الصفقة تتوافق مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تسريع وتيرة نمو محفظة التأمين على الحياة لديها.

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