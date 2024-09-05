«أمان»: اتفاقية نقل محفظة التأمين لم يتم إنهاؤها وفق شروطها وأحكامها

أعلنت دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ((أمان)) أن اتفاقية محفظة التأمين التكافلي على الحياة الفردية المملوكة لها إلى شركة أبوظبي الوطنية للتكافل لم يتم إنهاؤها وفق شروطها وأحكامها، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية كافة الحقوق.

وأضافت، إن شركة أبوظبي الوطنية للتكافل لم تتمكن من إتمام الاستحواذ على محفظة التأمين التكافلي على الحياة الفردية المملوكة لها، وذلك رغم استيفاء كافة متطلبات الجهات الرسمية.

وأوضحت أن المصرف المركزي كان قد أصدر في يوليو من العام الماضي قراراً بالموافقة النهائية على نقل المحفظة إلى شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، وكان من المتوقع أن يتم استكمال كافة إجراءات النقل خلال عام 2023، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن أبوظبي الوطنية للتكافل من إتمام الصفقة.

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