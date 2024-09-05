أسهم الإمارات تعاود ارتفاعها.. والمكاسب 29.8 مليار درهم

عاودت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعها في تداولات أمس، محققة مكاسب بنحو 29.85 مليار درهم مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وواصل سوق دبي المالي صعوده، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.14% أو ما يعادل 6.28 نقاط، مسجلاً 4371.04 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 1.85 مليار درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 730.95 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 732.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقفز سهم ((الاستشارات المالية الدولية)) بالحد الأقصى عند 4.37 دراهم ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 15 %، في حين استحوذ سهما ((إعمار)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 145.9 مليون درهم، تعادل 41.2 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 354.2 مليون درهم، ليغلق ((إعمار العقارية)) عند 8.78 دراهم مرتفعاً 0.23 %، وأقفل ((إعمار للتطوير)) عند 8.89 دراهم مرتفعاً 1.95 درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم ((تاكسي دبي)) 6.2 %، و((الاتحاد العقارية)) 2.3 %، و((دبي الوطنية للتأمين)) بأكثر من 1%، ودبي الإسلامي 0.49 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 15.65 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 106.4 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 90.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 1.18 % إلى مستوى 9477.34 نقطة، وهو أعلى مستوى في 7 أشهر (منذ مطلع فبراير 2024)، ليربح السوق نحو 28 مليار درهم في جلسة أمس. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 198.4 مليون درهم، تلاه ((أدنوك للحفر)) جاذباً 86.5 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 66.8 مليون درهم مستقراً عند 11.96 درهماً. وفي سوق أبوظبي قفز سهما ((الخليج الاستثمارية)) و((مجموعة أرام)) بالحد الأقصى عند 3.79 و2.5 درهم على التوالي، وصعدت أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 13.8 %، ورابكو للاستثمار 8.6 %، وموانئ أبوظبي 4.5 %.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 29.85 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.565 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.595 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.862 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و732.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.64 مليار درهم، موزعة بواقع 1.28 مليار درهم في سوق أبوظبي، و354.2 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 476.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 32.7 ألف صفقة.

الاستشارات المالية الدولية 15%

تاكسي دبي 6.2%

الاتحاد العقارية 2.3%

إعمار للتطوير 1.95%

الخليج الاستثمارية 14.85%

مجموعة أرام 14.7%

أبوظبي الوطنية لمواد البناء 13.8%

رابكو للاستثمار 8.6%

فودكو الوطنية 3.4%

غذاء القابضة 2.1%

رأس الخيمة العقارية 1.8%

أدنوك للإمداد 1.26%

دبي للمرطبات 10%

ديبا 9.1%

الوطنية للتأمينات العامة 6%

الوطنية الدولية القابضة 3.5%

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