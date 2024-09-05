تغطية اكتتاب «إن إم دي سي إنيرجي» بـ 31.3 مرة

أعلنت مجموعة ((إن إم دي سي)) إغلاق الاكتتاب على أسهم شركتها التابعة لها ((إن إم دي سي إينيرجي))، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة، حيث شهد الطرح العام الأولي طلباً قوياً، وتلقي طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.

وتم طرح أسهم شركة ((إن إم دي سي إينيرجي))، البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23 % من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر 2.8 درهم للسهم الواحد، حيث شهدت عملية الطرح العام الأولي إقبالاً كبيراً في جميع القطاعات، وتجاوز الطلب على الأسهم المتاحة خلال الساعات الأولى من أول أيام الطرح، الذي انطلق في 30 أغسطس 2024. ومع إغلاق فترة الاكتتاب فاق الطلب على المعروض لشريحة الأفراد 600 مرة، ولشريحة المحترفين 16.7 مرة، ومن المتوقع أن تحصل ((مجموعة إن إم دي سي)) من عملية الطرح العام الأولي للأسهم على نحو 3.22 مليارات درهم.

ومن المقرر أن يلتئم اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لشركة ((إن إم دي سي إينيرجي)) 9 سبتمبر، مع توقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 11 سبتمبر، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

وتحظى ((مجموعة إن إم دي سي)) بدعم ((ألفا ظبي القابضة))، التابعة لـ((الشركة العالمية القابضة)).

وقال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((إن إم دي سي)): ((لا تقتصر أهمية هذا الطرح العام الأولي على كونه إنجازاً مالياً لافتاً فحسب، بل يجسد القوة الكامنة في هويتنا والآفاق الواعدة لرؤيتنا الطموحة للمستقبل، كما أن حجم الإقبال الاستثنائي، الذي أبداه المستثمرون يعكس الثقة العالية في عملياتنا ضمن الأسواق، ويؤكد قدرة ((مجموعة إن إم دي سي)) على قيادة صناعات الغد. وبينما نقف على أعتاب مرحلة جديدة، نثق بأن هذه الخطوة تتوج انطلاقة قوية لإنجازات استثنائية أخرى)).

وقال أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة ((إن إم دي سي إينيرجي)): ((يجسد الاهتمام الهائل من جانب المستثمرين بطرحنا العام الأولي بجلاء إمكانات ((إن إم دي سي إينيرجي)) وأهميتها في السوق، حيث سيسهم هذا التطور الجديد في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في توفير احتياجات العالم من الطاقة)).

وتقدم ((إن إم دي سي إينيرجي))، حلولاً متكاملة في قطاع الطاقة، وتدير مرافق تصنيع حديثة في أبوظبي، وبلغت قيمة مجموعة المشاريع أو الطلبات التي لم يتم تنفيذها بعد، ولكنها مُجدولة للتنفيذ اعتباراً من 30 يونيو 2024، نحو 54 مليار درهم.

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