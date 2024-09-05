التوجه القوي للتملك يتواصل في سوق عقارات دبي

أعلنت بروبرتي فايندر، بوابة التكنولوجيا العقارية، عن أبرز الاتجاهات والسمات التي ميزت أداء سوق دبي العقاري خلال أغسطس الفائت 2024، مقدمة بعض المؤشرات والرؤى حول المشهد العقاري المزدهر. وكان من البارز تواصل التوجه الملحوظ والقوي للتملك في سوق دبي العقاري.

ووفقاً للبيانات الخاصة بـ ((بروبرتي فايندر))، شهدت دبي في شهر أغسطس تطورات مهمة، إذ حافظت أرقام المبايعات على المستويات العالية التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام (مايو)، حيث بلغ إجمالي عدد المبايعات 16,163 معاملة، بزيادة قدرها 37 % بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي. كما ارتفعت قيمة هذه المعاملات 38 % بعد تسجيلها 47.2 ملياراً.

اتجاهات سوق الإيجارات:

● بحث 79 % من المستأجرين عن شقق سكنية، بينما اهتم

21 % باستئجار الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).

● فضّل 63 % تقريباً من الباحثين عن الشقق استئجار العقارات المفروشة، بينما اتجه 36 % إلى الوحدات غير المفروشة.

● أظهر الباحثون عن استئجار الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس) اهتمامات وتفضيلات مختلفة، حيث بحث نحو 57% منهم عن وحدات غير مفروشة 42 % عن خيارات مفروشة.

● اهتم 35 % من الباحثين عن الشقق للإيجار بالوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة، بينما فضل 33 % الشقق المكونة من غرفتي نوم، وبحث 21 % عن الاستوديوهات.

● بحث 41 % من المستأجرين عن وحدات سكنية مكونة من ثلاث غرف نوم و38 % عن أربع غرف نوم أو أكثر.

● ضمت قائمة أهم المناطق التي استقطبت اهتمام مستأجري الشقق: دبي مارينا وقرية جميرا الدائرية ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا.

● استقطبت مناطق جميرا ودبي هيلز استيت وداماك هيلز 2 وأم سقيم والبرشاء اهتمام الباحثين عن استئجار فلل أو منازل مستقلة (تاون هاوس).

اتجاهات سوق التملك:

● بحث 59 % من الراغبين في التملك عن شقق سكنية، بينما فضل 41 % شراء الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).

● فضل 32 % من المستثمرين البحث عن وحدات سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة، بينما توجه

36 % نحو الشقق المكونة من غرفتي نوم، وفضل

14 % الاستوديوهات.

● فضل 39 % من الباحثين عن الفلل أو المنازل المستقلة الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم، في حين اهتم 47 % بالوحدات المكونة من أربع غرف نوم أو أكثر.

● ضمت قائمة المناطق الأكثر اهتماماً من قبل الراغبين بالتملك: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري ونخلة جميرا.

● ضمت قائمة المناطق المرغوبة لتملك الفلل أو المنازل المستقلة: دبي هيلز استيت، الفرجان، نخلة جميرا، داماك هيلز 2، دبي ساوث.

سوق العقارات الجاهزة وعلى الخريطة:

● سجل سوق العقارات الجاهزة في أغسطس 2024 أعلى مستويات من حيث عدد وقيمة المبايعات على الإطلاق وذلك بواقع 5,684 معاملة، بالمقارنة مع 4,976 معاملة في أغسطس 2024، بزيادة قدرها 14 %.

● حقق سوق المبايعات على الخريطة زيادة بلغت 53 % على أساس سنوي من حيث العدد، مسجلاً حوالي 10,479 معاملات.

● قفز إجمالي قيمة المعاملات على نحو ملحوظ مسجلاً 40 % على أساس سنوي، محققاً نحو 23.3 مليار درهم، بالمقارنة مع 16.7 مليار درهم في أغسطس من العام 2023.

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