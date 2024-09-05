5 مشاريع عقارية جديدة في أبوظبي لتطوير 1700 وحدة سكنية

أدرج المطورون العقاريون 5 عقارية جديدة في أبوظبي، خلال شهر أغسطس الماضي، لتطوير قرابة 1700 وحدة سكنية جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوحدات الجديدة المسجلة 85500 وحدة سكنية جديدة، عبر 24 مشروعاً تم تسجيلهم منذ بداية العام.

وتصدر المشاريع الجديدة المسجلة وفق بيانات المطورين ومنصة ((داري))، التابعة لدائرة البلديات والنقل بالإمارة، مشروعان بجزيرة الحديريات لتطوير 1240 وحدة، بينما تضمنت أيضاً مشروع ((تلال السلام)) بمدينة العين، لتوفير 196 وحدة ومشروع ((فلل أوهانا)) بمنطقة الجرف، لتطوير 173 وحدة، فيما جاءت الوحدات المتبقية ضمن مشروعين آخرين بالشامخة وجزيرة الريم.

ويعد أكبر المشاريع على لائحة المشاريع المسجلة والجارية أعمالها، مشروع ((بلغليم))، لتوفير 1746 وحدة سكنية، ومشروع ((رويال بارك))، الذي يوفر 844 وحدة، ومشروع ((بلوم ليفنج جرانادا 1))، والذي يوفر 483 وحدة سكنية، ومشروع ((سيفيل)) لتوفير 407 وحدات.

وكانت الجزر السياحية التي تتصدر مناطق التملك الحر بالإمارة، أكثر المناطق في عدد المشاريع الجديدة المسجلة، حيث ضمت جزيرة ((ياس)) 5 مشاريع لإنشاء 764 وحدة، فيما ضمت جزيرة السعديات 4 مشاريع لتطوير 943 وحدة، وضمت جزيرة ((الريم)) بخلاف المشروع الأخير 4 مشروعات جديدة، لتوفير 900 وحدة، كما تضمنت مرحلة جديدة تم تسجيلها من تطوير جزيرة ((رمحان)) 191 وحدة، فيما يستهدف مشروع ((مرسى الجبيل)) بجزيرة ((الجبيل)) تطوير 36 وحدة.

كما تضمنت اللائحة، مشروعين في مدينة ((خليفة)) لتوفير إجمالي 231 وحدة، إلى جانب مشروع ((حدائق الجرف)) بمنطقة ((الجرف))، ويتضمن إنشاء 174 وحدة، ومرحلة جديدة من ((بوابة الشرق)) في منطقة ((بني ياس))، لتوفير 91 وحدة عقارية.

وشهدت الفترة المنقضية من العام الجاري، 12 مشروعاً لبيع الأراضي، طرح حوالي 12.8 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار العقاري السكني والتجاري والخدمي الاستثمارية، لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية والخدمية المختلفة، منها 10 مشاريع في مدينة العين، وضمت جزيرة الجبيل بأبوظبي مشروعين إضافيين، لتوفير 1.5 مليون متر مربع.

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