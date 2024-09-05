المستثمرون يرفعون شعار «الفرص» في أسهم التكنولوجيا

رفع المستثمرون شعار استغلال ((الفرص)) المتاحة في أسهم التكنولوجيا التي تراجعت خلال الجلسات الماضية، بعدما تلاعبت مخاوف الركود بمؤشرات وول ستريت، أمس.

وارتفعت أسهم أنفيديا بنسبة 3 %. وزادت أسهم ميتا وألفابيت بنحو 1 % لكل منها. وارتفعت أمازون بنسبة 3 %، بينما ارتفعت إنتل بنسبة 2 %.

وفقد المؤشر أكثر من 350 نقطة أو 0.84 %، وتراجع ستاندر آند بورز 500 نحو 0.50 %، فيما خسر المؤشر 0.17 %.

وارتفع سهم تسلا بنسبة 4 % بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لإطلاق برنامجها الكامل للقيادة الذاتية في أوروبا والصين في أوائل العام المقبل.

وانخفض سهم فرونتر كوميونيكيشنز بنسبة 8 % بعد أن قالت فيريزون إنها ستشتري الشركة في صفقة بقيمة 20 مليار دولار تقدر قيمتها بأقل من إغلاق الأربعاء. وأضافت فيريزون 0.3 %.

إشارات متضاربة

وأرسلت بيانات سوق العمل الجديدة إشارات متضاربة بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي مع استمرار التساؤلات حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخرًا في خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات الرواتب الخاصة أضعف نمو منذ عام 2021، مما زاد من المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل. ومع ذلك، انخفضت المطالبات الأسبوعية بإعانات البطالة عن الأسبوع السابق.

وظائف

انخفضت فرص العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة في أغسطس، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام، فيما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، ما قد يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن إيه.دي.بي، أمس، أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 99 ألف وظيفة فقط خلال الشهر، وهي أقل زيادة منذ يناير 2021، بعد ارتفاعها 111 ألف وظيفة في يوليو.ط وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز، زيادة بواقع 145 ألف وظيفة.

ونُشر تقرير إيه.دي.بي، الذي تم إعداده مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل صدور تقرير أغسطس من مكتب إحصاءات العمل، الأكثر شمولاً، والمرتقب على نطاق واسع الجمعة.

إعانة البطالة

من جهة أخرى، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، فيما لا تزال حالات التسريح من العمل منخفضة نسبياً، على الرغم من المؤشرات الأخرى على تباطؤ سوق العمل بالولايات المتحدة.

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن طلبات إعانات البطالة انخفضت بمقدار 5000 إلى 227000 طلب، الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس. هذا العدد أقل من 230000 طلب جديد، كان المحللون يتوقعونها. انخفض متوسط الطلبات على مدى أربعة أسابيع، والذي يوازن بعض التقلبات من أسبوع إلى آخر، بمقدار 1750 إلى 230000 طلب.

تظل طلبات الحصول على إعانات البطالة الأسبوعية، والتي تعتبر بمثابة مؤشر على التسريح من العمل، منخفضة وفقاً للمعايير التاريخية. انخفض العدد الإجمالي للأمريكيين الذين يحصلون على إعانات البطالة بمقدار 22000، إلى 1.84 مليون، في الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

أوروبا

تباين أداء الأسهم الأوروبية، مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % خلال التداولات، كما ارتفع فوتسي البريطاني 0.06 %، فيما تراجع كاك الفرنسي 0.09 %. وخسر قطاع التعدين 0.8% بعد أن هبطت أسعار معظم المعادن الصناعية وسط توقعات بتراجع الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت حديثاً على مستوى العالم، بما في ذلك من الصين. إلا أن أسهم شركات العقارات كانت أكبر الرابحين بارتفاعها 0.5 %.

وارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية في يوليو 2.9 % عن الشهر السابق على أساس معدل موسمياً مقابل استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع انخفاضاً 1.5 %. وصعد المؤشر داكس الألماني 0.26 بالمئة.

وهبط سهم أسوشيتد بريتش فودز 3.5 % إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

فيما كسب سهم لانكسيس 3.4 % بعد أن رفع مورجان ستانلي تصنيف سهم شركة المواد الكيميائية.

اليابان

انخفض المؤشر نيكاي الياباني في ختام تداولات متقلبة، متأثراً بقوة الين وخسائر أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض واحد بالمئة إلى 36657.09 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 14 أغسطس وثالث جلسة على التوالي من الخسائر.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 % إلى 2620.76 نقطة.

ولامس الين أعلى مستوى له في شهر عند 143.20 في وقت سابق من الجلسة، ليرتفع 1.8 % منذ يوم الاثنين.

وتتأثر أسهم شركات التصدير سلباً بقوة العملة المحلية بسبب تراجع قيمة الأرباح المحققة بالأسواق الخارجية عند تحويلها إلى الين.

وواصلت الأسهم المرتبطة بالرقائق خسائرها مقتفية أثر شركة الذكاء الاصطناعي إنفيديا وغيرها من أسهم التكنولوجيا الأمريكية الأربعاء.

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