الشركات المشطوبة من «إس آند بي 500» تتفوق على نظيراتها المدرجة

لم تكن صناعة الاستثمار السلبي أشد قوة مما هي عليه اليوم. ويعتبر الإدراج على المؤشر هدفاً لكل شركة تسعى لتعزيز تقييمها، وتخفيض تكاليف رأس المال.

والنظرية السائدة حالياً هي أن الانضمام إلى المؤشر أمر رائع للمنضمين إلى هذا النادي، وكارثة على من هم خارجه، لكن ليست هذه هي الحال دائماً، فهناك دليل على أن الشركات التي يتم إسقاطها من مؤشر ((إس آند بي 500)) تميل إلى التفوق في الأداء، بحسب روب أرنوت، مؤسس ((ريسيرش أفيلييتس))، الذي أطلق صندوق تداول للاستثمار في الأسهم المشطوبة من المؤشرات.

والمؤشرات في حالة تغير دائم، بسبب مغادرة أصحاب الأداء الضعيف وانضمام المتفوقين في الأداء، وعادة ما تتفوق أسهم الشركات، التي توشك على الانضمام للمؤشرات مقارنة بالأسهم، التي ستحل محلها بنسبة 100 % أو أكثر، قبل الانضمام. بالتالي فإن الإدراج على المؤشرات يجب أن يعزز الزخم، ما يرفع التقييمات، ويعمل على استمرار الأداء الجيد.

رغم ذلك، وبحسب ملاحظة أرنوت، فإن الأداء المتفوق للمنضمين حديثاً مقارنة بالمشطوبين، يحدث غالباً بين وقت الإعلان عن التغيير الوشيك، ووقت التنفيذ الفعلي. ويتم حصد المكاسب في المتوسط خلال عام أو عامين بعد ذلك، أما الموقف المعاكس الممكن اتخاذه فهو دعم الأسهم المشطوبة من المؤشرات على المنضمة حديثاً باعتبار الأسهم الجديدة رهانات طويلة الأمد.

وتلعب آليات المؤشر دوراً في ذلك، فمع ارتباط أكثر من 20 % من أصول ((إس آند بي 500)) بالمؤشر، يؤدي الشطب إلى تعرض السهم لضغوط بيع شديدة وقت الإلغاء، أضف إلى ذلك الأداء الضعيف، الذي أدى إلى إخراجه من المؤشر في المقام الأول، ليصبح المسرح مهيأ لعودة السهم من جديد.

وغالباً ما يتم تداول الأسهم المشطوبة بخصم شديد، إذ يقل متوسط السعر إلى الأرباح بنسبة 30 % مقارنة بمتوسط المؤشر، فيما يحقق متوسط الأسهم التي يتم ضمها مع ضجة كبيرة علاوة تقييم تبلغ 80 % على الأساس نفسه.

لذلك ربما ليس من المستغرب أنه منذ عام 1991 تفوق أداء الأسهم المحذوفة بمعدل 28 % مقارنة بمؤشر ((إس آند بي 500)) بعد 5 سنوات من حذفها، لكن احذر، فقد تعثرت هذه العلاقة خلال العقد الماضي، بفضل الأداء المذهل، الذي حققه مؤشر ((إس آند بي 500))، بقيادة أسهم التكنولوجيا والأداء الضعيف نسبياً للأسهم منخفضة القيمة.

وأجرت صحيفة ((فاينانشال تايمز)) مسحاً على الشركات التي شطبت من مؤشر ((فوتسي 100)) في 2023 لمعرفة ما إن كانت هذه النظرية تصح أيضاً في سوق المملكة المتحدة، ووجد أن الشركات المحذوفة باختيارها من المؤشر، باستثناء ((سي آر إتش))، قد تفوق أداؤها على أداء المؤشر بنسبة 15 % في المتوسط بعد 6 أشهر من الشطب.

وتعد شركتا ((بريتيش لاند)) و((هيسكوكس)) اللتان عاودتا الانضمام إلى المؤشر مؤخراً من أبرز الأمثلة على ذلك، وبلغت نسبة تفوق أداء الأسهم، التي انضمت إلى المؤشر في الوقت نفسه 7 %، لذلك تستحق الأسهم المشطوبة بالفعل النظر في حيازتها لمن يبحثون عن اقتناص الفرص.

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