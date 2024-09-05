هل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بارع فعلاً أم مجرد شخص محظوظ؟

يقترب التضخم في الولايات المتحدة من المستهدف، ووصل معدل البطالة إلى 4.3 %، كما أن نمو الاقتصاد يتجاوز المعدلات التاريخية. ورغم إمكانية ظهور أخبار سلبية في أي وقت، مثل تقرير الوظائف لشهر أغسطس، الذي يصدر اليوم، الجمعة، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة جيروم باول، تمكن من إدارة الاقتصاد بأفضل طريقة يمكن للمرء أن يتخيلها.

على أي حال، بعد 20 عاماً من التفكير في الأسواق، نرى تأثيراً للحظ في كل مكان. ومن الإنصاف أن نتساءل عما إذا كان باول، رئيساً تاريخياً لامعاً للبنك الفيدرالي، أم أنه حالفه الحظ بحدوث أشياء جيدة.

وفي خطابه في جاكسون هول، أرجع باول التضخم عقب الوباء إلى تشوهات العرض والطلب، وعزا تراجع التضخم اللاحق إلى زوال تلك الصدمات، والسياسة النقدية التي عدلت الطلب، وثبات توقعات التضخم. وقال إن استقرار التوقعات كان مهماً بشكل خاص، وأن يقظة الاحتياطي الفيدرالي في الدورتين الحالية والماضية ساهمت في ذلك.

والسؤال هو، هل أدت السياسة النقدية إلى تهدئة سوق العمل عن طريق تقليل الطلب الكلي؟ حسناً، الطلب لم يتراجع كثيراً، ويمكن تقديم تفسير واحد لتباطؤ سوق العمل، وهو انتهاء الاضطرابات التي سببتها جائحة ((كورونا)).

كذلك، هل أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى تثبيت توقعات التضخم، عبر تعديل سلوك الأشخاص الذين يتفاوضون على الأجور، ويحددون الأسعار؟ حسناً، لقد استقرت مقاييس التوقعات في السوق ربيع عام 2021، قبل تشديد السياسة النقدية.

وهنا يأتي السؤال الأساسي: هل كان باول محظوظاً أم ماهراً؟ وقد طرحنا السؤال على أربعة اقتصاديين، وتلقينا مجموعة متنوعة من الردود المثيرة للاهتمام.

يعتقد بول أشورث من ((كابيتال إيكونوميكس))، بأن السياسة النقدية ساهمت في تهدئة الطلب، لكن الظروف الأخرى، خاصة الهجرة، كانت أكثر أهمية. وقال: ((أعتقد أن تراجع التضخم كان نتيجة الحد من نقص العرض، خاصة الانتعاش في المعروض من العمالة بالسوق، الناجم عن زيادة معدلات الهجرة، أكثر من كونه ضعفاً في الطلب، يمكن إرجاعه إلى تشديد السياسة النقدية)).

لكن هذا لا يعني بالضرورة أن باول كان محظوظاً، فقد لعب ضعف الطلب دوراً ما، وهو ما يمكن أن ينسب الفضل فيه للاحتياطي الفيدرالي. كما أصر باول أيضاً في خطابه في جاكسون هول، على أن الزيادات ((السريعة)) في أسعار الفائدة، كانت مهمة أيضاً، لأنها حافظت على استقرار توقعات التضخم، لكنني لست مقتنعاً بشكل كامل بهذا التأثير المزعوم.

من جانبه، كان جيسون فورمان من جامعة هارفارد أقل تشككاً بشأن تأثير ثبات توقعات التضخم، ويشير إلى أن الطلب تباطأ في قطاعات رئيسة: ((لم يكن من الممكن أن يحدث الهبوط الناعم دون التشديد الاستثنائي للسياسة النقدية، والأهم أن الاحتياطي الفيدرالي حافظ على استقرار توقعات التضخم، من خلال إظهار استعداده للتصرف بقوة حسب الحاجة. إضافة إلى ذلك، قلص الاحتياطي الفيدرالي الطلب في بعض القطاعات، خاصة في قطاع البناء، ما يضمن أنه مع تلاشي الحوافز المالية وصدمات العرض، لن يكون هناك جولة جديدة من الضغوط التضخمية)).

وأكد دون ريسميلر من ((إستراتيجاس)) على إمكانية عودة التضخم، قائلاً: ((لم نصل بعد بالتضخم إلى نسبة 2 %، ربما نحن قريبون بما فيه الكفاية (وأنا أرى أننا كذلك)، لكن هناك أبحاثاً كثيرة تشير إلى أنها المرحلة الأولى من التعديل، وأن الصعوبة في ((الميل الأخير))، لذا، فإن أحد الأسباب التي تجعل الاقتصاد يبدو جيداً، هو أننا لم ننتهِ بالفعل من السباق)).

وخلال السبعينيات، انحسر التضخم ثلاث مرات، مع خفوت تأثير الصدمات، لكن المشكلة كانت في أن التضخم عاد للارتفاع ثلاث مرات، وبشكل متسارع.

ويرى ريسميلر أن الفضل في عدم عودة التضخم، يرجع جزئياً إلى الاحتياطي الفيدرالي، الذي حافظ على استقرار التوقعات، من خلال زيادة معدلات الفائدة بشكل كبير، لكنه يعتقد أيضاً أن هناك جانباً من الحظ وراء الهبوط الناعم للاقتصاد، فالهجرة ساعدت في تهدئة سوق العمل، كما أن الاحتياطي الفيدرالي تمكّن من إبطاء ثم إيقاف زيادة أسعار الفائدة جزئياً، بسبب حدوث أزمة مالية صغيرة، كانت سيئة بما يكفي لإثارة القلق، لكنها لم تكن سيئة بما يكفي لإحداث ركود اقتصادي، مثل انهيار بنك ((سيليكون فالي)). لذلك، يرى ريسملر أن: ((هذا يبدو أقرب إلى الحظ منه إلى خطة مدروسة)).

ويعتقد آدم بوسين رئيس معهد بيترسون، من جانبه، أنه لو لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة، لأخذ التضخم وقتاً أطول للانخفاض. كذلك، فإن الفترة الطويلة من التضخم المنخفض التي سبقت الجائحة، ساعدت في تثبيت التوقعات، كما ساهمت الإجراءات الموازية للبنوك المركزية عالمياً في ذلك. والجزء المدهش المرتبط بالحظ الجيد، هو أن هذه الزيادات في معدلات الفائدة، لم تلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد.

حدث ذلك جزئياً، لأن النظام المالي وأوضاع ميزانيات الأسر والشركات، كانت قوية في عام 2019، وتحسنت إلى حد كبير خلال جائحة كوفيد 19، وهو ما لم يتوقعه أحد. وحدث هذا أيضاً جزئياً، بسبب ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي المحايد، لأسباب متعددة خلال فترة ((كورونا))، وهو ما أتوقع استمراره. بالتالي، لم تكن السياسة النقدية مشددة، كما كان يظن الاحتياطي الفيدرالي والآخرون، وكما يتضح من ظروف الائتمان المتساهلة. لذا، لم يتسبب الاحتياطي الفيدرالي بشكل مؤكد في الهبوط الناعم. ولنتذكر أن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في جاكسون هول عام 2022، كان يدور حول الاستعداد لمواجهة العواقب الصعبة، وكان الجميع يتوقعون حدوث هذه العواقب إلى حد كبير (بما في ذلك أنا شخصياً).

ويعتقد بوسن، مثل الآخرين، أن زيادة المعروض من العمالة بسبب الهجرة، ساعد، لكنه أضاف صدمة إيجابية أخرى للعرض، وهي ارتفاع الإنتاجية: أي أن ما تسبب في الهبوط الناعم، كان صدمتين إيجابيتين غير متوقعتين منذ بداية عام 2022: زيادة كبيرة في الهجرة، وتوسيع قوة العمل وخفض تكاليف العمالة، وارتفاع في نمو الإنتاجية فوق اتجاه ما قبل كوفيد. ولم يتوقع أحد أياً من هذين الأمرين، ولم يكن للاحتياطي الفيدرالي أي تأثير في أي منهما على الإطلاق.

ونود الزعم بأن زيادة نمو الإنتاجية كانت بسبب إعادة توزيع العمال الأمريكيين على أصحاب عمل أفضل/أكبر/أكثر إنتاجية، عقب البطالة الجماعية بسبب وباء كوفيد في النصف الأول 2020.

بوجه عام، لم يكن من الممكن تحقيق الهبوط السلس للاقتصاد بدون الكثير من الحظ، فقد اختفت الاضطرابات الناتجة عن الجائحة، وساعد ارتفاع معدلات الهجرة في تخفيف قيود سوق العمل، كما ساعدت الزيادة غير المتوقعة في الإنتاجية أيضاً.

كما أن أزمة بنك ((سيليكون فالي)) البسيطة، أدت إلى تباطؤ في زيادات أسعار الفائدة في الوقت المناسب. ويعني ارتفاع معدل الفائدة المحايد، أن الأسعار لم تكن مشددة كما كانت تبدو. وفي الخلفية، أسهمت فترة طويلة من الانكماش، واهتمام البنوك المركزية قبل جائحة ((كوفيد))، إلى زيادة احتمالات عدم خروج توقعات التضخم عن السيطرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز