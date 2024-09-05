هيئة رقابية أوروبية: فحص طائرات إيرباص إيه 350 بعد حريق محرك طائرة كاثي باسيفيك

تعتزم وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي طلب إجراء عملية

فحص لمرة واحدة لمحركات طائرات

إيرباص إس إيه 350 إيه وذلك بعد حادث حريق في الجو على متن رحلة لشركة كاثي باسيفيك إيرويز للطيران، ما أجبر الشركة على إيقاف بعض طائراتها بشكل مؤقت.

وقالت متحدثة باسم

الوكالة إن الوكالة ستصدر في وقت لاحق إرشادات صلاحية طارئة لتحديد المتطلبات التفصيلية لفحص خط الوقود، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن هذا الإجراء يعد

أول تأكيد رسمي على أن اندلاع الحريق في المحرك مطلع الأسبوع، تسبب في عودة طائرة الرحلة سي إكس 383 إلى هونج كونج بعد وقت قصير من إقلاعها متجهة

إلى زيورخ في سويسرا.



يشار إلى أن شركة رولز رويس هولدينجز هي التي تصنع محرك ترينت إكس دبليو بي -97 الذي تستخدمه طائرات إيه 350 - 1000 ،

وقالت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران إن عمليات الفحص لن تشمل جميع طائرات إيه 350.

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