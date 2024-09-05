تعادل محبط للسعودية أمام إندونيسيا بتصفيات كأس العالم



أهدر القائد سالم الدوسري ركلة جزاء في تعادل السعودية المحبط 1-1 أمام ضيفتها إندونيسيا الخميس في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

وبدأت إندونيسيا المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بقوة عكس التوقعات، وسجلت هدف التقدم عن طريق المهاجم راجنار أوراتمانجون إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في علي البليهي وغيرت اتجاهها إلى الشباك.

وضغط لاعبو السعودية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وأهدروا برعونة عددا من الفرص السهلة قبل أن ينجح مصعب الجوير في التسجيل بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت أيضا في أحد المدافعين وغيرت اتجاهها نحو المرمى.

وحصلت السعودية على فرصة ذهبية لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 70 إثر احتساب ركلة جزاء، لكن مارتن بايس حارس إندونيسيا تصدى ببراعة لتسديدة سالم الدوسري.

ويتأهل صاحبا

أول مركزين في المجموعة، التي تضم أيضا اليابان والبحرين والصين وأستراليا، بعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتقدم صاحبي المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة في التصفيات.

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