المنتخب الكويتي يخطف تعادلاً ثميناً في الدقائق الأخيرة مع الأردن في تصفيات مونديال 2026



خطف المنتخب الكويتي تعادلا ثمينا في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه الأردني 1 /1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بتصفيات أمم آسيا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتقدم موسى التعمري للمنتخب الأردني في الدقيقة 13، وأدرك المنتخب الكويتي التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بهدف أحرزه يوسف ناصر السلمان من ضربة جزاء.

وأقيمت مباراتان من المجموعة في وقت سابق من اليوم الخميس، حيث تعادل المنتخبان الكوري الجنوبي والفلسطيني سلبيا، فيما فاز المنتخب العراقي على نظيره العماني 1 / صفر.

وفرض منتخب الأردن سيطرته على المباراة منذ البداية، وتحرك هجومه المكون من الثلاثي موسى التعمري ويزن النعيمات وعلي علوان، وصنعوا الكثير من الفرص للفريق.

وترجم المنتخب الأردني أفضليته بالتقدم بهدف حينما مرر الروابدة كرة لزميله موسى التعمري على مشارف منطقة الجزاء، حيث سددها الأخير قوية زاحفة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الكويتي سليمان عبد الغفور في الدقيقة 14.

وبعد الهدف واصل المنتخب الأردني سيطرته وكاد لاعبه محمود مرضي أن يهدد مرمى عبدالغفور بكرة مقصية رائعة، لكن الأخير أنقذ مرماه في الوقت المناسب في الدقيقة 21.

من جانبه سعى المنتخب الكويتي لتخفيف ضغط الأردن عن طريق التقدم إلى الأمام،

لكن محاولاته لم تكن بالخطورة، بالكافية في حين تراجع مستوى الأردن قليلاً وأتيحت له فرصة وحيدة عندما سدد يزن النعيمات كرة من مسافة بعيدة علت العارضة مع حلول الدقيقة 36.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أنقذ الحارس الأردني يزيد أبو ليلى مرماه من هدف محقق حينما تصدى بنجاح لرأسية عذبي شهاب التي جاءت من مسافة قريبة للغاية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

واصل المنتخب الأردني أفضليته منذ مطلع الشوط الثاني، وكاد أن يعزز النتيجة في أكثر من مناسبة حينما تسلم محمود مرضي كرة وتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سددها دون تركيز فوق العارضة في الدقيقة 48 وبعده بدقيقتين ضاعت فرصة أخرى من نور الروابدة.

وفي الدقيقة 63 خرج النجم موسى التعمري بديلا بسبب الإصابة، ليحل بدلا منه يوسف أبو جلبوش، ليتأثر الضغط الهجومي للمنتخب الأردني الأمر الذي كان حاسما بالنسبة للمنتخب الكويتي.

وتحسن أداء المنتخب الكويتي في آخر ربع ساعة من الشوط الثاني، ليجني ثمار ذلك بحصوله على ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وسدد يوسف ناصر الكرة في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1 /1.





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