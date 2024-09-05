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لا يتوقف عن التسجيل.. رونالدو يصل للهدف رقم 900 في مسيرته

9/5/2024 7:33:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سجل كريستيانو رونالدو هدفه رقم 900 في مسيرته خلال مباراة البرتغال مع ضيفتها كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الخميس.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 34 عندما استقبل تمريرة عرضية من نونو مينديز ليضعها مباشرة في الشباك من مسافة قريبة قبل أن يسقط على الأرض وقد بدا عليه التأثر بعد الوصول إلى هذا الإنجاز.

وسجل رونالدو (39 عاما) 131 هدفا دوليا حتى الآن بالإضافة إلى 450 مع ريال مدريد و145 مع مانشستر يونايتد و101 مع يوفنتوس و68 مع ناديه الحالي النصر بجانب خمسة أهداف مع ناديه الأول سبورتنج لشبونة.
ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الثاني في قائمة هدافي كرة القدم عبر العصور إذ سجل 859 هدفا في مسيرته.

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