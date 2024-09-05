لا يتوقف عن التسجيل.. رونالدو يصل للهدف رقم 900 في مسيرته

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل كريستيانو رونالدو هدفه رقم 900 في مسيرته خلال مباراة البرتغال مع ضيفتها كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الخميس.
وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 34 عندما استقبل تمريرة عرضية من نونو مينديز ليضعها مباشرة في الشباك من مسافة قريبة قبل أن يسقط على الأرض وقد بدا عليه التأثر بعد الوصول إلى هذا الإنجاز.
وسجل رونالدو (39 عاما) 131 هدفا دوليا حتى الآن بالإضافة إلى 450 مع ريال مدريد و145 مع مانشستر يونايتد و101 مع يوفنتوس و68 مع ناديه الحالي النصر بجانب خمسة أهداف مع ناديه الأول سبورتنج لشبونة.
ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الثاني في قائمة هدافي كرة القدم عبر العصور إذ سجل 859 هدفا في مسيرته.
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