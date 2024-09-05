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على هامش الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون

9/5/2024 7:28:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬العاشر‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭-‬4‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬ثلاث‭ ‬شركات‭ ‬بحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬الشركات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬وتطوير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬وأفضل‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬ووزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭. ‬

تم‭ ‬تكريم‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو،‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬لديها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬عملياتها،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬القيادات‭ ‬الادارية‭ ‬الوطنية‭ ‬لديها‭. ‬وتم‭ ‬تكريم‭ ‬شركة‭ ‬فخرو‭ ‬للمطاعم،‭ ‬لجهودها‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وتوظيفهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الوظائف‭ ‬الادارية‭ ‬والفنية‭ ‬ودعم‭ ‬ترقيتهم‭ ‬وظيفياً‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬شركة‭ ‬أكسبرس‭ ‬الطبية‭ ‬كأفضل‭ ‬مشروع‭ ‬صغير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬هنأ‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬المكرمة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بتميزها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬وتطوير‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬وأفضل‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬ودعمها‭ ‬لمبادرات‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬وتوظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتطويرها‭ ‬مهنياً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتحفيز‭ ‬منشآته‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬أدائها‭ ‬وفقاً‭ ‬لمستجدات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬ممثلو‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬المكرمة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بنيل‭ ‬التكريم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وعن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬لوزارة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الترشيح‭. ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬التكريم‭ ‬سيكون‭ ‬حافزاً‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬ومساندة‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وجعلها‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

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