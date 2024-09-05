على هامش الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
على هامش أعمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 2-4 سبتمبر الجاري، تم تكريم ثلاث شركات بحرينية ضمن الشركات المتميزة في مجال تمكين وتطوير القوى العاملة وأفضل المشاريع الصغيرة، وذلك بحضور جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، ووزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تم تكريم شركة إبراهيم خليل كانو، للتميز في مجال تمكين وتطوير الكفاءات البحرينية العاملة لديها في مختلف عملياتها، والمساهمة في إعداد القيادات الادارية الوطنية لديها. وتم تكريم شركة فخرو للمطاعم، لجهودها في استقطاب الباحثين عن عمل من المواطنين وتوظيفهم في مختلف الوظائف الادارية والفنية ودعم ترقيتهم وظيفياً. كما تم تكريم شركة أكسبرس الطبية كأفضل مشروع صغير في مملكة البحرين.
وقد هنأ وزير العمل الشركات البحرينية المكرمة على المستوى الخليجي، مشيداً بتميزها في مجال تمكين وتطوير القوى العاملة وأفضل المشاريع الصغيرة ودعمها لمبادرات وزارة العمل في تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية وتطويرها مهنياً، مؤكداً حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص وتحفيز منشآته على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتحسين جودة أدائها وفقاً لمستجدات سوق العمل.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات البحرينية المكرمة عن اعتزازهم بنيل التكريم على مستوى دول الخليج العربية، وعن بالغ شكرهم لوزارة العمل على الترشيح. مؤكدين أن التكريم سيكون حافزاً لبذل المزيد من العطاء ومساندة الجهود الحكومية للارتقاء بالكوادر الوطنية وجعلها الخيار الأول عند التوظيف في سوق العمل.
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