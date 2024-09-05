استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أمس، بمقر الوزارة، ستيفن كريغ بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تمتاز به من متانة وقوة، وبحث سبل تعزيز تلك العلاقات وتنميتها على كافة الصعد بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، مدير عام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية.
كلمات دالة
MENAFN05092024000055011008ID1108642837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.