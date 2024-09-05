استعراض الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وما‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬متانة‭ ‬وقوة،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬وتنميتها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصعد‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬والقضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬اللقاء،‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬للعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬

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