وزير العدل: تنويه الملك بحفظة القرآن أوجد أثرا بالغا في وجدان فائزي المسابقات الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعرب نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن جزيل الشكر والتقدير والعرفان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على تفضله بتكريم أصحاب الإنجازات الوطنية، الذي شمل الفائزين بجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها الثامنة والعشرين، والمسابقات القرآنية الدولية 2022-2024.
وأكد الوزير أن ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم خلال هذه المناسبة، من تنويه بحفظة القرآن الكريم، قد أوجد أثرًا بالغًا وسرورًا كبيرًا في وجدان الفائزين المكرمين، في ظل ما يحظون به من اهتمام وعناية خاصة من لدن جلالته، ودعم ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وعبر الوزير عن الاعتزاز بما يحققه أبناء مملكة البحرين من إنجازات متتالية في المحافل القرآنية الدولية، وتقديمهم هذه الصورة المشرفة، وإظهار هذا المستوى من الاقتدار على المنافسة في المسابقات الدولية الكبيرة والنجاح في حصد المراكز الأولى والمتقدمة.
وفي هذا الصدد ثمن الوزير جهود المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة كتاب الله ودعم حفظته، وكذلك دور مراكز تحفيظ القرآن الكريم في تنفيذ أنشطة قرآنية متواصلة وخصوصًا الموجهة للنشء والشباب، مؤكداً حرص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تعزيز هذه الإنجازات الوطنية من خلال تكثيف برامج إعداد وتأهيل المتسابقين في المسابقات القرآنية بمختلف مستوياتها وفئاتها.
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