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وزير العدل: تنويه الملك بحفظة القرآن أوجد أثرا بالغا في وجدان فائزي المسابقات الدولية

9/5/2024 7:27:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬تفضله‭ ‬بتكريم‭ ‬أصحاب‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية،‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين،‭ ‬والمسابقات‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية‭ ‬2022‭-‬2024‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬من‭ ‬تنويه‭ ‬بحفظة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬قد‭ ‬أوجد‭ ‬أثرًا‭ ‬بالغًا‭ ‬وسرورًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬الفائزين‭ ‬المكرمين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يحظون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وعناية‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالته،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وعبر‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬يحققه‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية،‭ ‬وتقديمهم‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬المشرفة،‭ ‬وإظهار‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬الاقتدار‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبيرة‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬والمتقدمة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬ثمن‭ ‬الوزير‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬ودعم‭ ‬حفظته،‭ ‬وكذلك‭ ‬دور‭ ‬مراكز‭ ‬تحفيظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬قرآنية‭ ‬متواصلة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬الموجهة‭ ‬للنشء‭ ‬والشباب،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬برامج‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬المتسابقين‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬القرآنية‭ ‬بمختلف‭ ‬مستوياتها‭ ‬وفئاتها‭.‬

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