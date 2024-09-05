ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ رئيس الوزراء الفرنسي بمناسبة تعيينه

ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ رئيس الوزراء الفرنسي بمناسبة تعيينه
التاريخ
9/5/2024 7:27:59 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى ميشيل بارنييه رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك بمناسبة تعيينه رئيسًا للوزراء.
كلمات دالة
MENAFN05092024000055011008ID1108642834
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.