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ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ رئيس الوزراء الفرنسي بمناسبة تعيينه

9/5/2024 7:27:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬ميشيل‭ ‬بارنييه‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيسًا‭ ‬للوزراء‭.‬

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