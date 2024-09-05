محافظ الجنوبية يبحث الاستعدادات الأمنية للعام الدراسي الجديد ويناقش الترتيبات للمناسبات القادمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬بالحضور‭ ‬مؤكداً‭ ‬دور‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬وتلبيتها‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مثنياً‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬المحافظة‭ ‬ومختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المحافظة‭ ‬وسعيها‭ ‬الحثيث‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬الأمنية‭.‬

بعدها،‭ ‬بحث‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬جهود‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬وشعبة‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬المتضمنة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الأمنية‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬والدوريات‭ ‬المرورية‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الطلبة،‭ ‬مقدراً‭ ‬سموه‭ ‬جهود‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تسهيل‭ ‬حركة‭ ‬المركبات‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬بالمحافظة‭.‬

بعدها،‭ ‬اطلع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬المتعلق‭ ‬بالترتيبات‭ ‬الأمنية‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬وعرض‭ ‬الإحصائية‭ ‬الأمنية‭ ‬لشعبة‭ ‬العمليات،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وتعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬لخدمة‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬الاحتياطات‭ ‬والتدابير‭ ‬الأمنية‭ ‬المتخذة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستعداد‭ ‬الأمثل‭ ‬للمناسبات‭ ‬والفعاليات‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬متابعتها‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬ولإبراز‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬عرضاً‭ ‬للجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬المبذولة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬نوه‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بأهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬ومواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭.‬

واطلع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬قدمه‭ ‬ضابط‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بالمحافظة‭ ‬تضمن‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الشكاوى‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬الميداني،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬القنوات‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬كبرنامج‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬وتطبيق‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬بدراسة‭ ‬المخرجات‭ ‬ورصد‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والملاحظات‭ ‬الأمنية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬لكافة‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الأهالي‭ ‬بالصورة‭ ‬النموذجية‭.‬

في‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬الهادفة،‭ ‬وسعي‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الرائدة‭. ‬

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