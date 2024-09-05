محافظ الجنوبية يبحث الاستعدادات الأمنية للعام الدراسي الجديد ويناقش الترتيبات للمناسبات القادمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، اجتماع اللجنة الأمنية التاسع للعام 2024، بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الضباط من ممثلي الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك بمبنى المحافظة الجنوبية، حيث أكد دور اللجنة الأمنية في تنفيذ توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ومتابعة احتياجات الأهالي وتلبيتها بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق المحافظة الجنوبية، مثنياً سموه على الجهود البارزة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ترسيخ دعائم الأمن والسلامة في مناطق المحافظة.
وخلال الاجتماع، رحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية بالحضور مؤكداً دور اللجنة الأمنية في تنفيذ توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ومتابعة احتياجات الأهالي وتلبيتها بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق المحافظة الجنوبية، مثنياً سموه على الجهود البارزة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ترسيخ دعائم الأمن والسلامة في مناطق المحافظة، منوهاً سموه بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ومختلف الأجهزة الأمنية بما يعزز من دور المحافظة وسعيها الحثيث في تلبية احتياجات الأهالي الأمنية.
بعدها، بحث سمو المحافظ جهود الإدارة العامة للمرور، وشعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، المتضمنة الاستعدادات الأمنية للعام الدراسي الجديد، من خلال متابعة انسيابية الحركة المرورية في الطرق والدوريات المرورية وتوفير كل ما من شأنه حفظ أمن وسلامة الطلبة، مقدراً سموه جهود الإدارات المعنية في متابعة تسهيل حركة المركبات في الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة.
بعدها، اطلع سمو المحافظ على تقرير مديرية شرطة المحافظة الجنوبية المتعلق بالترتيبات الأمنية لشهر سبتمبر وعرض الإحصائية الأمنية لشعبة العمليات، وما تحقق من جهود وتعاون وتنسيق مشترك لخدمة أهالي المحافظة الجنوبية، وذلك نتيجة الاحتياطات والتدابير الأمنية المتخذة في كافة مناطق المحافظة.
وأكد سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية ضرورة الاستعداد الأمثل للمناسبات والفعاليات القادمة التي تتبناها المحافظة الجنوبية، وذلك في سياق متابعتها الحثيثة لتلبية احتياجات الأهالي في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية، ولإبراز الدور الرائد في تعزيز الشراكة المجتمعية والتنسيق مع الجهات الأمنية.
كما استعرضت الإدارة العامة للدفاع المدني، عرضاً للجهود الأمنية المبذولة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث نوه سمو المحافظ بأهمية التعاون المشترك مع الإدارة العامة للدفاع المدني لرفع مستوى الأمن والسلامة في مناطق المحافظة ومواصلة الجهود الرامية في الحملات الميدانية التي تهدف الى تعزيز الوعي الأمني.
واطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية على عرض قدمه ضابط التنسيق الأمني بالمحافظة تضمن على أبرز الشكاوى والاحتياجات الواردة من خلال التواصل الميداني، الذي يعد إحدى القنوات المباشرة مع الأهالي بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية كبرنامج «تواصل» وتطبيق الجنوبية، مؤكداً سموه بدراسة المخرجات ورصد الاحتياجات والملاحظات الأمنية والاجتماعية الواردة من الأهالي خلال الزيارات الميدانية لكافة مناطق المحافظة الجنوبية، من خلال تعزيز الرقابة بالشكل الذي يلبي احتياجات وتطلعات الأهالي بالصورة النموذجية.
في ختام الاجتماع، أشاد الحضور من ممثلي الإدارات الأمنية بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في متابعة وتنفيذ المبادرات الأمنية والمجتمعية الهادفة، وسعي سموه إلى تحقيقها وفق مبدأ الشراكة المجتمعية الرائدة.
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