تكريم فريق مبادرة توحيد أسعار تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في الاجتماع العشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عُقد في الدوحة في دولة قطر الشقيقة، تم تكريم عضو مملكة البحرين في فريق التفاوض لمبادرة توحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول مجلس التعاون والمقدمة من قبل جهاز الخدمة المدنية بمملكة البحرين وذلك لتمكن الفريق من تنفيذ المبادرة.
وصرح عبدالله خالد الشوملي مدير إدارة المعلومات الإدارية عضو وممثل مملكة البحرين في فريق مبادرة توحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول مجلس التعاون أن الهدف من المبادرة هو الحصول على نسب تخفيض مبدئية أفضل وزيادة الاستفادة من المزايا والخدمات الإضافية الممنوحة عند التفاوض الجماعي على الشراء الموحد بين دول المجلس وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في برامج وأنظمة الموارد البشرية. وأشار إلى أن هذه الشركات لديها عدة برامج في نظم الموارد البشرية المختلفة التي تخدم الرواتب والأجور وإدارة الأداء والتدريب والتوظيف وتخطيط القوى العاملة وغيرها.
وأوضح الشوملي أن التفاوض على الشراء الموحد لتراخيص أنظمة الموارد البشرية يحقق العديد من المزايا، كالدعم المشترك والتحديث المستمر للبرامج، ومشاركة الخبرات والتجارب بين المختصين، وسهولة الربط المستقبلي للبيانات بين دول المجلس عبر توحيد المعايير الفنية للأنظمة وتوافقها في جميع الدول الأعضاء.
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