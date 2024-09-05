تكريم فريق مبادرة توحيد أسعار تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصرح‭ ‬عبدالله‭ ‬خالد‭ ‬الشوملي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية‭ ‬عضو‭ ‬وممثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬مبادرة‭ ‬توحيد‭ ‬أسعار‭ ‬شراء‭ ‬تراخيص‭ ‬أنظمة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬هو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نسب‭ ‬تخفيض‭ ‬مبدئية‭ ‬أفضل‭ ‬وزيادة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬والخدمات‭ ‬الإضافية‭ ‬الممنوحة‭ ‬عند‭ ‬التفاوض‭ ‬الجماعي‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬الموحد‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وكبريات‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬وأنظمة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬لديها‭ ‬عدة‭ ‬برامج‭ ‬في‭ ‬نظم‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬الرواتب‭ ‬والأجور‭ ‬وإدارة‭ ‬الأداء‭ ‬والتدريب‭ ‬والتوظيف‭ ‬وتخطيط‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬وغيرها‭.‬

وأوضح‭ ‬الشوملي‭ ‬أن‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬الموحد‭ ‬لتراخيص‭ ‬أنظمة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬يحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا،‭ ‬كالدعم‭ ‬المشترك‭ ‬والتحديث‭ ‬المستمر‭ ‬للبرامج،‭ ‬ومشاركة‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬بين‭ ‬المختصين،‭ ‬وسهولة‭ ‬الربط‭ ‬المستقبلي‭ ‬للبيانات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬عبر‭ ‬توحيد‭ ‬المعايير‭ ‬الفنية‭ ‬للأنظمة‭ ‬وتوافقها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

كلمات دالة