شراكة وثيقة بين وزارة الشباب ووكالات الأمم المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬المعنية‭ ‬بالقطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬المستهدفة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭. ‬وأشارت‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬الى‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬لذلك‭ ‬التعاون‭ ‬والذي‭ ‬أثمر‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬وقدراتهم‭ ‬القيادية‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‮

‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مشروعاتهم‭ ‬الريادية‭.‬‮

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وبحثت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الشبابي‭ ‬المشترك‭ ‬وآليات‭ ‬النهوض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬وعملية‭ ‬صناعة‭ ‬المستقبل‭ ‬ودعم‭ ‬مشروعاتهم‭ ‬المختلفة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتطويره‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬طرح‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬‮

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من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬فيليبي‭ ‬بولير‭ ‬مساعد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬حرص‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ ‬وكالاتها‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الشبابية‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لتحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬تجاه‭ ‬الشباب،‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لمهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬وجعلهم‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الأفكار‭ ‬والمبادرات‭ ‬التطويرية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تبني‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مبادرات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬ستزيد‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬التعاون‭ ‬الشبابي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

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