شراكة وثيقة بين وزارة الشباب ووكالات الأمم المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع السيد فيليبي بولير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة شؤون الشباب بالشراكة الوثيقة التي تربط الوزارة مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية بالقطاع الشبابي من خلال إطلاق عدد من البرامج المشتركة المستهدفة لهذه الفئة. وأشارت في ذات الوقت الى النتائج الإيجابية لذلك التعاون والذي أثمر عن تطوير مهارات الشباب وقدراتهم القيادية وتزويدهم بالخبرات والتجارب الناجحة في جوانب التنمية المستدامة،
بالإضافة إلى دعم مشروعاتهم الريادية.
وبحثت وزيرة شؤون الشباب مع مساعد الأمين العام لشؤون الشباب سبل تعزيز التعاون الشبابي المشترك وآليات النهوض بهذا القطاع الواعد والعمل على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في البرامج الوطنية وعملية صناعة المستقبل ودعم مشروعاتهم المختلفة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة مستقبل التعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بتطويره من ناحية طرح مبادرات وبرامج موجهة الى الشباب في مختلف المجالات.
من جهته، أكد فيليبي بولير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب، حرص الأمم المتحدة عبر وكالاتها المتخصصة في الشؤون الشبابية على التعاون مع وزارة شؤون الشباب لتحقيق رؤيتها تجاه الشباب، والرامية إلى التطوير المستمر لمهاراتهم وقدراتهم وجعلهم قادرين على تبني الأفكار والمبادرات التطويرية، مشيرًا إلى أن تبني الأمم المتحدة مبادرات بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب ستزيد من حجم التعاون الشبابي بين الجانبين.
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