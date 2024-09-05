جمعية العائلة البحرينية: الإفراج عن المحكومين رؤية ملكية ثاقبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
جمعية العائلة البحرينية ترفع خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بمناسبة المرسوم الملكي السامي بالعفو عن المحكومين مع بداية العام الدراسي الجديد.
وقال الشيخ د. فيصل بن عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة جمعية العائلة البحرينية إن التوجيهات الملكية السديدة، تعبر عن الحكمة والرؤية الثاقبة والأسس المتينة لمبادئ التسامح والعفو والسلام والمبادرات الأبوية الحانية التي يمتاز بها جلالته، وهذا يؤكد استمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز مبدأ التعايش وترسيخ القيم التي اتخذها جلالته منذ تولى مقاليد الحكم.
ودعا الغرير جميع الذين تضمنهم العفو أن يندمجوا في المجتمع من جديد، وأن يتحولوا إلى لبنات ازدهار وبناء لهذا الوطن، داعيا الله بأن يحفظ البحرين وأن يديم عليها الأمن والأمان.
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