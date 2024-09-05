جمعية العائلة البحرينية: الإفراج عن المحكومين رؤية ملكية ثاقبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬د‭. ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الغرير‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬العائلة‭ ‬البحرينية‭ ‬إن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السديدة،‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬الحكمة‭ ‬والرؤية‭ ‬الثاقبة‭ ‬والأسس‭ ‬المتينة‭ ‬لمبادئ‭ ‬التسامح‭ ‬والعفو‭ ‬والسلام‭ ‬والمبادرات‭ ‬الأبوية‭ ‬الحانية‭ ‬التي‭ ‬يمتاز‭ ‬بها‭ ‬جلالته،‭ ‬وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬استمرار‭ ‬مسيرة‭ ‬الإصلاح‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬التعايش‭ ‬وترسيخ‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬جلالته‭ ‬منذ‭ ‬تولى‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

ودعا‭ ‬الغرير‭ ‬جميع‭ ‬الذين‭ ‬تضمنهم‭ ‬العفو‭ ‬أن‭ ‬يندمجوا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وأن‭ ‬يتحولوا‭ ‬إلى‭ ‬لبنات‭ ‬ازدهار‭ ‬وبناء‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن،‭ ‬داعيا‭ ‬الله‭ ‬بأن‭ ‬يحفظ‭ ‬البحرين‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬عليها‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭.‬

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