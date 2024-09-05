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عضو مفوضية السجناء: خطوة تعزز قيم الإنسانية وحقوق الإنسان

9/5/2024 7:27:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬عضو‭ ‬مفوضية‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬د‭. ‬عبدالله‭ ‬الذوادي‭ ‬بالمرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المعظم،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬العفو‭ ‬الخاص‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ (‬457‭) ‬محكومًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولى‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭. ‬وأشار‭ ‬الذوادي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تعزز‭ ‬قيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬معبرًا‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬والحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬وحدة‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭.
‬وأكد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الإفراج‭ ‬يعكس‭ ‬التقدم‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬الذي‭ ‬يضاهي‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وتقدم‭ ‬الذوادي‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهنئة‭ ‬لجميع‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬ولأسرهم،‭ ‬ويحث‭ ‬أجهزة‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬دعمهم‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬أرسى‭ ‬دعائمها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭. ‬

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