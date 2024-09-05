عضو مفوضية السجناء: خطوة تعزز قيم الإنسانية وحقوق الإنسان

عضو مفوضية السجناء: خطوة تعزز قيم الإنسانية وحقوق الإنسان
التاريخ
9/5/2024 7:27:55 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد النائب السابق عضو مفوضية السجناء والمحتجزين د. عبدالله الذوادي بالمرسوم الملكي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، والذي يتضمن العفو الخاص والإفراج عن (457) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم. وأشار الذوادي إلى أن هذه الخطوة تعزز قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، معبرًا عن حرص جلالته والحكومة الموقرة على تعزيز قيم الإنسانية والوحدة الوطنية، وتعزيز وحدة الأسرة البحرينية.
وأكد ان هذا الإفراج يعكس التقدم والإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وحقوق السجناء والمحتجزين، الذي يضاهي أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتقدم الذوادي بأسمى آيات التهنئة لجميع المفرج عنهم ولأسرهم، ويحث أجهزة الحكومة الموقرة دعمهم وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع والمساهمة في المسيرة الوطنية والتنمية المستدامة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم.
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