الوطنية لحقوق الإنسان: أثر إيجابي في دعم تماسك المجتمع البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو الشامل عن (457) محكومًا، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم.
ورفع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية، خالص الشكر وعميق الامتنان إلى مقام جلالته السامي، لتفضله بهذه المبادرة الأبوية والإنسانية الحكيمة، التي تؤكد حبه الكبير لأبناء هذا الوطن الغالي وترسيخه للتسامح كمنهج وطني تعتز به مملكة البحرين.
وأشار الدرازي إلى الأثر الإيجابي البالغ للمرسوم الملكي في دعم تماسك المجتمع البحريني وتعزيز صلابته، وحماية نسيجه الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، مع مراعاة القانون بشكل عادل والحفاظ على سيادته، واحترام استقلالية القضاء، وتوفير التوازن بين العقوبات والظروف الإنسانية والاجتماعية، فضلاً عن تعزيز قيم حقوق الإنسان وفقًا لمنهج مملكة البحرين ودورها الإقليمي المهم في هذا السياق.
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