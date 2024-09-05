الوطنية لحقوق الإنسان: أثر إيجابي في دعم تماسك المجتمع البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬ورفع‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بالأصالة‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬وبالنيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية،‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬وعميق‭ ‬الامتنان‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي،‭ ‬لتفضله‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الأبوية‭ ‬والإنسانية‭ ‬الحكيمة،‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬حبه‭ ‬الكبير‭ ‬لأبناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬وترسيخه‭ ‬للتسامح‭ ‬كمنهج‭ ‬وطني‭ ‬تعتز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬الدرازي‭ ‬إلى‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬البالغ‭ ‬للمرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬تماسك‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وتعزيز‭ ‬صلابته،‭ ‬وحماية‭ ‬نسيجه‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬الشخصية‭ ‬والمدنية،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬القانون‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سيادته،‭ ‬واحترام‭ ‬استقلالية‭ ‬القضاء،‭ ‬وتوفير‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬العقوبات‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وفقًا‭ ‬لمنهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودورها‭ ‬الإقليمي‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭. ‬

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