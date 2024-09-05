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اتحاد الصحفيين الخليجيين يدعو إلى مواجهة مخاطر الإعلام المضلل والحسابات الوهمية

9/5/2024 7:27:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬يتعرض‭ ‬للخطر‭ ‬بين‭ ‬حين‭ ‬وآخر‭ ‬من‭ ‬أنظمة‭ ‬وجماعات‭ ‬معلومة‭ ‬المصدر‭ ‬والهدف‭ ‬والمقصد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬مشبوهة‭ ‬ومضللة‭ ‬وحسابات‭ ‬وهمية‭ ‬ومزيفة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي؛‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬توحيد‭ ‬الصفوف‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬بولاية‭ ‬صلالة‭ ‬العُمانية‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬العُمانية،‭ ‬وشدد‭ ‬البيان‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬دعم‭ ‬ومساعدة‭ ‬الصحفيين‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬وتوفير‭ ‬المصادر‭ ‬والمعلومات‭ ‬الموثقة‭ ‬وفق‭ ‬القواعد‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬وتوعية‭ ‬الأفراد‭ ‬والمجتمعات‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إطلاق‭ ‬حملات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الذباب‭ ‬الإلكتروني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬جهود‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحيحة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بين‭ ‬مستخدمي‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بشعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والرأي‭ ‬العام‭ ‬الخليجي،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬المجتمعات‭ ‬واتساقها‭ ‬مع‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬قياداتها‭ ‬السياسية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬البيان‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية،‭ ‬ودراسة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬سوء‭ ‬استغلال‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬تقوض‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬واستقرار‭ ‬الشعوب‭ ‬وتستهدف‭ ‬إثارة‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬والفتن‭ ‬والكراهية‭. ‬

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