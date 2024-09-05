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أمنستي تدعو إلى تحقيق دولي بـجرائم حرب إسرائيلية في غزة بسبب عمليات تدمير غير مبررة

9/5/2024 7:27:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬طالبت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬أمس‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬دولي‭ ‬بحقّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بشبهة‭ ‬ارتكابه‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بسبب‭ ‬تدميره‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مبرّر‭ ‬أحياء‭ ‬كاملة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬حدود‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭. ‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬إنّه‭ ‬بين‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬ومايو‭ ‬2024‭ ‬وعلى‭ ‬طول‭ ‬الخط‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وبعرض‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬و1‭.‬8‭ ‬كيلومتر،‭ ‬تعرّض‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬للتدمير‭ ‬أو‭ ‬لأضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬و59 % ‭ ‬من‭ ‬المحاصيل‭ ‬الزراعية‭ ‬للتلف‭. ‬

وتغطي‭ ‬الأضرار‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬58‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربّعا،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬16 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬اطّلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقالت‭ ‬أمنستي‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬فيها‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬هُدِمت‭ ‬مبان‭ ‬عمدا‭ ‬وبشكل‭ ‬منهجي‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عليها‭ ‬وخارج‭ ‬أي‭ ‬قتال‭ ‬مع‭ ‬حماس‭. ‬

ونقل‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬إريكا‭ ‬جيفارا‭ ‬روس‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬قولها‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬حملة‭ ‬الخراب‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬يشنّها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬حملة‭ ‬تدمير‭ ‬غير‭ ‬مبرّرة‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬إنشاء‭ (‬منطقة‭ ‬عازلة‭) ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬بأيّ‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬أن‭ ‬يشكّل‭ ‬عقابا‭ ‬جماعيا‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬التقرير‭ ‬فقد‭ ‬أرسلت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مطلع‭ ‬يوليو،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬ردّ‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬شهرين‭. ‬

وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬قالت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بدورها‭ ‬إنّ‭ ‬تقديراتها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬حوالي‭ ‬ثلثي‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬قدّ‭ ‬تضرّرت‭ ‬أو‭ ‬دمّرت‭ ‬تماما‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وذكّرت‭ ‬المنظمة‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تخضع‭ ‬له‭ ‬الأطراف‭ ‬المتحاربة‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬‮«‬يحظّر‭ ‬تدمير‭ ‬ممتلكات‭ ‬الخصم،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ذلك‭ ‬مبررا‭ ‬بضرورة‭ ‬عسكرية‭ ‬حتمية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الممتلكات‭ ‬المدنية‭ ‬‮«‬محظور‮»‬‭ ‬أيضا‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬بعض‭ ‬المباني‭ ‬المدمرة‭ ‬‮«‬قد‭ ‬استخدمت‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬‮«‬لتحويل‭ ‬مدارس‭ ‬أو‭ ‬مساكن‭ ‬أو‭ ‬مساجد‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭. ‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬اعتبرت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬لحماية‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حلول‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الاسرائيلية‮»‬‭ ‬تسمح‭ ‬بتحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬نفسها،‭ ‬لكنها‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تؤخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‮»‬‭. ‬

وتؤكد‭ ‬المنظمة‭ ‬أنها‭ ‬اعتمدت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬التقطت‭ ‬بالأقمار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬وشهادات‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬صوِّرت‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود،‭ ‬بعضها‭ ‬نشرها‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليون‭ ‬وتم‭ ‬تداولها‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

وتظهر‭ ‬ثلاثة‭ ‬منها‭ ‬جنودا‭ ‬مبتسمين‭ ‬يدخنون‭ ‬السجائر‭ ‬والشيشة‭ ‬فيما‭ ‬تدوي‭ ‬خلفهم‭ ‬انفجارات‭ ‬كبيرة‭ ‬وتدمر‭ ‬منازل‭ ‬ومباني‭. ‬

وقالت‭ ‬باربرا‭ ‬ماركوليني‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬تظهر‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬هذه‭ ‬سلوك‭ ‬الجنود‭. ‬إنهم‭ ‬مرتاحون‭ ‬وحتى‭ ‬سعداء،‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬غير‭ ‬مهددين‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬مواجهة‭ ‬مسلحة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬هذا‭ ‬الدمار‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‮»‬‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تدمير‭ ‬أحياء‭ ‬كاملة‮»‬‭. ‬وختمت‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬نفهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬سبب‭ ‬وجوب‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

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