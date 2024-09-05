حماس تؤكد تمسكها بمقترح بايدن وترفض أي أوراق جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬خليل‭ ‬الحية‭ ‬التمسك‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬وقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬الحية‭: ‬‮«‬نؤكد‭ ‬تمسكنا‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬بايدن‭ ‬وقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬أبدينا‭ ‬الجدية‭ ‬التامة‭ ‬والمرونة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإتمام‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬يتهرب‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬وانسحابا‭ ‬كاملا‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬محور‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬ومعبر‭ ‬رفح،‭ ‬وعودة‭ ‬النازحين‭ ‬لبيوتهم‭ ‬بحرية‭ ‬وبدون‭ ‬أي‭ ‬تفتيش،‭ ‬وإغاثة‭ ‬شعبنا،‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬وصولا‭ ‬لصفقة‭ ‬تبادل‭ ‬عادل‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬الحية‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬‮«‬لسنا‭ ‬بحاجة‭ ‬لأي‭ ‬أوراق‭ ‬أو‭ ‬مقترحات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬كان،‭ ‬ونرفض‭ ‬العودة‭ ‬لنقطة‭ ‬الصفر‭ ‬أو‭ ‬الدوران‭ ‬في‭ ‬حلقة‭ ‬مفرغة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬نتنياهو‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬اقترابنا‭ ‬بنسبة‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬غزة‭ ‬غير‭ ‬دقيقة‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬بعدما‭ ‬نقلت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬بنسبة‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬المحتمل‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخلافات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭ ‬بشأن‭ ‬صفقة‭ ‬التبادل‭ ‬وإعادة‭ ‬انتشار‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬الفقرات‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬باستثناء‭ ‬4‭ ‬فقرات‭ ‬قد‭ ‬اكتملت‭ ‬وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نرى‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة،‭ ‬هذا‭ ‬الترتيب‭ ‬المعقد‭ ‬للغاية‭ ‬ولكن‭ ‬الضروري،‭ ‬كخيار‭ ‬أكثر‭ ‬قابلية‭ ‬للتطبيق،‭ ‬وربما‭ ‬الخيار‭ ‬الوحيد،‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬الرهائن،‭ ‬ووقف‭ ‬الحرب،‭ ‬والإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬سكان‭ ‬غزة،‭ ‬والتأكد‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬نأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالكامل‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬آخر‭ ‬أن‭ ‬مسودة‭ ‬اتفاق‭ ‬جديدة‭ ‬بشأن‭ ‬صفقة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬قد‭ ‬تصدر‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬أو‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬الجديد‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬نقاط‭ ‬الخلاف‭ ‬الرئيسية‭. ‬