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ألمانيا ترجح أن مطلق النار في ميونيخ أراد مهاجمة قنصلية إسرائيل

9/5/2024 7:27:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميونيخ‭ ‬ الوكالات‭: ‬رجحت‭ ‬السلطات‭ ‬الألمانية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬أردته‭ ‬الشرطة‭ ‬قرب‭ ‬القنصلية‭ ‬العامة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬أراد‭ ‬مهاجمة‭ ‬المنشأة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬احتجاز‭ ‬رياضيين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬رهائن‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬عام‭ ‬1972‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬

وأوردت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬دير‭ ‬شبيجل‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬الأسبوعية‭ ‬وصحيفة‭ ‬‮«‬دير‭ ‬ستاندارد‮»‬‭ ‬النمساوية،‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬هو‭ ‬إسلامي‭ ‬معروف‭ ‬لدى‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬ولاية‭ ‬بافاريا‭ ‬يواكيم‭ ‬هيرمان‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬القنصلية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬إن‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬نمساوي‭ ‬يبلغ‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يورد‭ ‬تفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬دوافعه‭.
‬وأوردت‭ ‬‮«‬دير‭ ‬شبيجل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الشرطة‭ ‬حققت‭ ‬مع‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬قرب‭ ‬سالزبورغ‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬ينشر‭ ‬دعاية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ (‬داعش‭). ‬لكن‭ ‬المجلة‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.
‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬قاد‭ ‬سيارته‭ ‬من‭ ‬النمسا‭ ‬إلى‭ ‬ميونيخ‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقتله‭ ‬الشرطة‭. ‬

نحو‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي،‭ ‬شاهد‭ ‬الشرطيون‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يؤمنون‭ ‬المباني‭ ‬الحساسة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مطلق‭ ‬الرصاص‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬سلاحه،‭ ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إنه‭ ‬فتح‭ ‬النار‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬عناصرها‭ ‬ويصيبوه‭ ‬بجروح‭ ‬قاتلة‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬بافاريا‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نفترض‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المخطط‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬القنصلية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬القنصل‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬تاليا‭ ‬لادور‭ ‬فريشر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أرسل‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يظهر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬مدى‭ ‬خطورة‭ ‬تصاعد‭ ‬معاداة‭ ‬السامية،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يعارضها‭ ‬عامة‭ ‬الناس‭ ‬بقوة‮»‬‭. ‬

وحدثت‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬متوتر‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬شهدت،‭ ‬مثل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬العالم،‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬معاداة‭ ‬السامية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭. ‬

ووفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬الألمانية،‭ ‬فإن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أمس‭ ‬مرتبط‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأرجح‮»‬‭ ‬بإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬عملية‭ ‬احتجاز‭ ‬الرهائن‭ ‬الدامية‭ ‬خلال‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬1972‭.‬


‬وقتل‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬مجموعة‭ ‬فلسطينية‭ ‬11‭ ‬رياضيا‭ ‬إسرائيليا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شرطي‭ ‬وخمسة‭ ‬من‭ ‬المنفذين‭.
‬وبسبب‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة،‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬حفل‭ ‬إحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬ضحايا‭ ‬أزمة‭ ‬الرهائن‭ ‬عام‭ ‬1972‭ ‬في‭ ‬فورستنفيلدبروك،‭ ‬حيث‭ ‬قُتل‭ ‬الرياضيون‭ ‬الإسرائيليون‭.
‬وتحدثت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬الألمانية‭ ‬نانسي‭ ‬فيزر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬خطير‭ ‬جدا‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حماية‭ ‬المؤسسات‭ ‬اليهودية‭ ‬والإسرائيلية‭ ‬تمثل‭ ‬أولوية‭ ‬مطلقة‮»‬‭.
‬وألمانيا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأهب‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬لأنها‭ ‬تعتبر‭ ‬نفسها‭ ‬‮«‬في‭ ‬مرمى‭ ‬منظمات‭ ‬جهادية‮»‬‭. ‬

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